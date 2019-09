KINEZI KOJI GRADE PELJEŠKI MOST DOŠLI U OPUZEN NA UTAKMICU PA SE NALJUTILI: Donijeli transparent ‘Mi volimo Hrvatsku’, a kad tamo…

Zbog napete situacije u Hong Kongu, provokacija metkovskih navijača bila je veća i razljutila je Kineze koji su došli navijati za opuzenski klub

Kineski radnici koji na jugu Hrvatske grade Pelješki most udomaćili su se pa su u nedjelju krenuli u Opuzen gdje se igrao trećeligaški nogometni derbi između domaćeg Neretvanca i Neretve iz Metkovića. No, dolazak Kineza na lokalni derbi rezultirao je, malo pretjerano kazavši, međunarodnim političkim incidentom.

Kako piše portal Like Metković, kineski radnici došli su podržati opuzensku ‘Plavu makinju’ što nije baš najbolje sjelo navijačima Neretve – Blue White Killersima (BWK). Potonji su, naime, na tribini razvukli transparent na kojem je pisalo ‘Hong Kong is not China’ iliti ‘Hong Kong nije Kina’.

Kinezi donijeli transparent ‘Volimo Hrvatsku’ kad ono…

Podsjetimo, u Hong Kongu, koji je do 1997, bio britanska kolonija, a zatim je vraćen Kini postavši autonomnom regijom, već mjesecima traju masovni prosvjedi protiv kineskih vlasti koje su započeli tamošnji studenti prosvjedujući zbog zakona o izručenju.

Zbog napete situacije u Hong Kongu, provokacija metkovskih navijača u Opuzenu bila je veća.

Inače kineski radnici došli su na utakmicu s velikim dvojezičnim transparentom s natpisom “Mi volimo Hrvatsku… gradimo mostove prijateljstva…!”. A, kako piše Like Metković, nisu blagonaklono promatrali bijelu plahtu na drugoj strani igrališta s protukineskom porukom. Na koncu su redari uklonili transparemnt s provokativnom porukom.

