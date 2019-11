KINEZI I JAPANCI ĆE ULOŽITI U TRST I KOPER, A GDJE JE RIJEKA? Domaća luka ima velike probleme. Čak su joj i Mađari okrenuli leđa

Luka Rijeka je najmanja od tri luke na sjevernom Jadranu, ima lošu željezničku povezanost sa Zagrebom i, za razliku od Trsta i Kopra, pokriva samo mediteranski koridor

U listopadu je jedna od najvećih svjetskih logističkih kompanija, japanski Yusen Logistics, otvorio svoj ured u Trstu. Prošloga je tjedna pak, China Communications Construction Co. postigla dogovor s austrijskim željeznicama o izgradnji brze linije koja bi jamčila prebacivanje većine pomorskog prijevoza u Trst. Za Rijeku trenutačno nitko od globalnih logističkih igrača nije zainteresiran.

Tako su Trst i Koper postale ključne točke na Jadranu, preko kojih druga i treća svjetska velesila nastoje osnažiti svoju trgovinu sa Srednjom i Istočnom Europom. Japan uporište ima u sporazumu o slobodnoj trgovini s EU koji je stupio na snagu 1. veljače, dok Kina nezaustavljivo realizira svoj strateški projekt “Jedan pojas, jedan put”, jer nakon akvizicija u grčkom Pireju, nastoji preuzeti još jednu luku na sjeveru, piše Bloomberg.

Pruga do Trsta ruši planove za nizinsku prugu u Hrvatskoj

Trst geografski problem, jer je zatvoren s kopnene strane. No, tehnologija za to ima rješenje, a tek treba vidjeti imaju li Kinezi volje ulagati u rješavanje tog problema, pogotovo ako shvate da od toga neće imati dodatne koristi. No, ako se izgradi brza željeznička linija od Trsta prema unutrašnjosti, Koper bi se našao u problemima, jer bi dio tereta prešao u Trst, čime bi on postao najveća kontejnerska luka na Jadranu.

Koper naime, ima problem, koji je nagnao Kineze da se od Pireja prebace sjevernije. Naime, loša jednotračna pruga do Divače koja je građena na zahtjevnom terenu usporava promet dobara. Slovenija, doduše, planira izgradnju drugog kolosijeka, ali zasad je sve na planovima.

“Otvorena je Pandorina kutija. Luka je samo jedna karika u lancu. Nije riječ o luci, riječ je o povezanosti sa zaleđem”, kaže Dimitrij Zadel, predsjednik uprave Luke Koper.

Rijeka ima problema, ali promet joj raste

Isti problem ima i riječka luka, koja nema pravu željezničku vezu sa Zagrebom, a ako Kinezi bace oko na Trst i krenu graditi prugu ondje, ideje o nizinskoj pruzi od Zagreba do Rijeke će ostati utopija. Dodatni problem za Rijeku je što se većina mađarskih tvrtki okrenula Kopru, ali i to što je u usporedbi sa slovenskom i talijanskom lukom, Rijeka najmanja i jedina pokriva samo mediteranski, a ne i baltičko-jadranski koridor.

Jedini razlog za optimizam je rast prometa u ovoj godini za 18 posto u odnosu na 2018. U istom je razdoblju Trst zabilježio 10 posto rasta prometa, a Koper je pao za jedan posto.