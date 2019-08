KINEZ IZ IMOTSKOG ZAPREPASTIO SVOJOM PRIČOM: ‘Tu smo došli zbog ustaša, istetovirao sam ‘za dom spremni’ na ruku’

Kinez je ustvrdio kako uvijek viče, čak i u Hong Kongu, ‘Ubij Srbina’ te kako ih on mrzi jer se nisu ispričali za sve što su učinili

Hrvatsku javnost zaprepastilo je uhićenje Kineza koji na snimci govori ‘Za dom spremni’. I dok su mnogi pretpostavljali kako je riječ o spački i kako je zapravo državljanin Kine izgovarao nešto čiju povijesnu konotaciju nije znao, pokazalo se kako vrlo dobro zna.

Volio bi sebe nazivati ustašom

Naime, 43-godišnji Sze Yat Lung i 27-godišnji Niko Chang, koji je ime promijenio zbog Nike Kranjčara kojem se divi, već tri mjeseca žive u unajmljenom apartmanu u okolici Imotskog, te su ispričali za Slobodnu Dalmaciju kako su u Imotski došli zbog ustaša kojima se dive.

Chang si je čak tetovirao ustaški pozdrav i ustvrdio novinarima kako bi on volio sebe nazvati ustašom i kako mu je krivo samo da se nije rodio u pravo vrijeme na pravome mjestu.

Došli smo vidjeti kako izgledaju ustaše

“U Imotski smo došli isključivo zbog ustaša. Ovdje je osnova ideologije kako je Hrvatska postala nezavisna od Jugoslavije. Došli smo vidjeti kako ustaše zapravo izgledaju. Neki se ovdje nazivaju ustašama, a nisu ubojice, već obični ljudi koji vole Hrvatsku”, izjavio je Chang.

Na pitanje kako su ustaše ubijali ljude i osnivali logore, Chang odgovora: “Da, pa… Eh. Rekao bih, pridružili su se nacistima u Drugom svjetskom ratu. Ali, tijekom Domovinskog nije to bila ta priča. Oni su samo grupa ljudi koji vole Hrvatsku. A tu je i naš stari hrvatski pozdrav, “Get ready for your country”.

KOMENTAR: Potpuno je nevjerojatno, ali istinito, kakav su pakleni plan ustaše imale nakon kraja rata ’45. No, Bleiburg je sramota pobjednika

‘Ni ustaše nisu rasisti’

“Živim u Hong Kongu. Kroz povijest smo bili britanska kolonija. Sad smo, rekao bih, kineska kolonija. Ideja je slična. Kina i Hong Kong kao Jugoslavija i Hrvatska. Prije smo imali slobodu govora, mogli smo što smo htjeli, ali sada Kina sve kontrolira. Šalju nam Kineze u Hong Kong. Ne dopuštaju nam da govorimo svoj jezik. Oni govore mandarinski. Uveli su ga u sve škole. Žele ubiti našu kulturu. Ovdje u Imotskom ljudi kažu da više ne mrze Srbe. Kako su onda rasisti?”, govori 24-godišnjak.

“Izbacili su me! Deportiraju me! Iz moje Hrvatske…”, izjavio je Lung koji je prema pisanju Slobodne Dalmacije zgrabio zastavu i počeo pjevati hrvatsku himnu. Njemu je otkazana viza i mora otići u idućih deset dana, a vratiti se može tek za tri mjeseca.

Tu je duša Hrvatske

Lung navodi kako je fan ustaša od 1991.

“Zato što se divim kako jedna mala zemlja može biti tako hrabra. Drugi svjetski rat, htjeli su nezavisnost. To je san ljudi iz Hong Konga. Mi mrzimo Kinu. Kao Srbiju je mrzimo. I mi želimo neovisnost. Ali nemamo tu hrvatsku hrabrost. Vaša akcija Oluja me inspirirala. Ta ideologija. Pitat ćete me zašto Imotski. Zato što je tu duša Hrvatske. Ustaše su možda nekad bili simbol zla, ali mi se fokusiramo na Domovinski rat. Nacionalizam”, tvrdi 43-godišnjak.

Kinez je ustvrdio kako mrzi Srbe i kako uvijek viče čak, i u Hong Kongu, ‘Ubij Srbina’ te kako ih on mrzi jer se nisu ispričali za sve što su učinili i kako je on Hrvat.

Ostatak ovog intervjua, možete pročitati u Slobodnoj Dalmaciji.