KINESKINJA IZ SPLITA TRPI RASISTIČKE ISPADE: ‘Na ulici me zovu korona, dobacuju mi… Trauma mi je svaki izlazak van’

Koronavirus je osim straha i bolesti u Hrvatsku donio još nešto među jedan broj građana, a to je gnjev prema Kini. Ta ljutnja kao da je prerasla u netrpeljivost prema Kinezima, što nažalost svakodnevno, još od siječnja, proživljava jedna Kineskinja koja je tri godine radila u Dubrovniku, a sada živi na splitskoj adresi. Ova djevojka iz Kine je za Dubrovački dnevnik ispričala što sve proživljava otkada se koronavirus pojavio u svijetu i u Hrvatskoj.

“Prvi put su me tako nazvali krajem siječnja. Prolazila sam kraj škole blizu mog stana u Splitu. Tamo se igrao veliki broj djece. Odjednom sam čula: ‘Korona, korona…!’. Osjećala sam se kao Cersei iz Game of Thronesa koja je niz skaline sišla gola i na koju onda stanovnici bacaju jaja i salatu. Ta su djeca vikala, trajala je to nekoliko minuta”, ispričala je Kineskinja za Dubrovački dnevnik.

Dobacuju joj: ‘Korona, nosi svoju masku!’

“Ne mogu niti upamtiti koliko sam to puta doživjela. Praktički, doživjela bih to svaki put kad bih izašla vanka. I jako bi se zlo smijali, rugali mi se… Tako sam uvidjela unaprijed kako će neke situacije ići. Ako tu ima djece, sigurno će me nazvati korona. Ako ih je više, bilo bi intenzivno. Ako bi bilo tu dvoje djece obično ne bi ništa bilo”, govori djevojka.

Zbog silnog vrijeđanja počela je van izlaziti sa slušalicama iz kojih glazba “trešti” od maksimuma. Kaže da bi svejedno i dalje čula “to korona” na ulici od stranaca. Jedan prijatelj joj je savjetovao da im kaže “j**i se”, što je i govorila kada bi postali agresivni. Prisjetila se Kineskinja i traumatičnog iskustva iz dućana:

“Iza mene na kasi je bilo četiri, pet tinejdžera. Zvali su me korona što je bilo glasnije od moje muzike tako da nisam mogla ignorirati. Tada sam im željela nauditi! Jasno, jači su od mene, ali sama činjenica da se u meni probudila agresija govori koliko sam bila iznervirana. Samo sam im rekla da se j**u. No, loša iskustva sam imala i s odraslima poput jednog muškarca koji mi je iz auta dobacio: ‘korona, nosi svoju masku!’. Zbog svega sam počela izbjegavati ‘eye contact’ s ljudima, izgubila sam samopouzdanje, postala mi je trauma izaći na ulicu. Teško je pobijediti taj osjećaj…”, otvoreno će djevojka.

‘Ljudi koji su mi prije bili prijatelji to više nisu’

Nažalost, loša iskustva ove djevojke ne staju samo na ulici, nego se nastavljaju i na društvenim mrežama. Kako bi dočarala kako to izgleda, Dubrovačkom dnevniku je pokazala tri “screenshota” takvih slučajeva. Navodi da su to ljudi koji su bili njezini prijatelji i da su se očito prije pravili finima. Ipak, Hrvate ne smatra rasistima.

“Ne mislim da su Hrvati rasisti. Samo ne znaju puno o Kini. Kina postoji samo u njihovoj mašti pa kad je virus počeo utjecati na živote mnogi su počeli iskazivati gađenje prema toj državi misleći da su Kinezi za sve krivi. Prijatelj mi je poslao poruku da je Kina za sve kriva. To je moj dubrovački prijatelj. Mislila sam da smo dobri. Poslije toga sam ga obrisala s društvenih mreža. Očito ljudima treba netko da iskale svoj bijes i čini se da je Kina prava meta”, veli Kineskinja.

Ispričala je kako inače u Dubrovniku ima puno prijatelja i da je bila iznimno dobro prihvaćena. Navodi da ju osim tog prijatelja koji ju je napao na društvenim mrežama, drugi ljudi iz Dubrovnika nisu napali jer njezina su iskustva iz Splita. Kaže da njezini prijatelji Kinezi u Dubrovniku nisu imali takvih problema kao ona i to joj je drago čuti.

“Svaki Kinez zna koliko je važno nositi masku tijekom ovakvog vremena. I budite doma. Virus je neprijatelj cijelog čovječanstva. Mi Kinezi smo se puno toga odrekli tijekom zadnja dva mjeseca. I tu se divim kineskoj disciplini. Većina Kineza je kući ostala mjesec dana, sljedeći upute. Nadam se i kako će se ovdje ljudi znati ponašati, iako znam i da je dosadno cijelo vrijeme stati kući”, zaključila je Kineskinja za Dubrovački dnevnik.

