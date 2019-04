KINESKI PREMIJER U ZAGREBU: Polovica metropole u blokadi, evo kojim se pravcima možete kretati i gdje ne smijete parkirati

Zbog dolaska kineskog izaslanstva u Zagrebu će vladati posebne mjere osiguranja

U Hrvatsku danas dolazi predsjednik Državnog vijeća Kine, premijer Li Keqiang.

Predsjednik Državnog vijeća Kine Li Keqiang u Zračnu luku Franjo Tuđman trebao bi sletjeti danas u 19:35. Keqiang će u Hrvatskoj boraviti do 12. travnja i u Zagrebu će se zadržati do četvrtka kada s premijerom odlazi na Pelješac, a s Pelješca odlazi na summit suradnje zemalja centralne i istočne Europe i Kine u Dubrovnik.

Zbog dolaska kineskog izaslanstva u Zagrebu će vladati posebne mjere osiguranja, ali i posebna prometna regulacija koja na snagu stupa danas oko 20 sati.

Posebna prometna regulacija

Kako je objavljeno na stranicama Zagrebačkog holdinga, zbog dolaska strane delegacije u večernjim i noćnim satima te tijekom sutrašnjeg dana povremeno će na snazi biti izmijenjen prometni režim, a očekuju se kratkotrajni zastoji i zaustavljanje prometa, što će utjecati na tramvajske i autobusne linije koje prometuju užim gradskim središtem.

Na stranicama PU Zagrebačke, objavljeno je kako će policija zatvarati promet u što je moguće kraćem roku potrebnom za obavljanje službenih zadaća te građane pozivaju na strpljenje i suradnju, tijekom utorka i srijede uz poštivanje privremene regulacije prometa.

Zastoji u javnom prijevozu

Kratkotrajni zastoji u autobusnom i tramvajskom prometu danas se očekuju oko 20 sati, zbog prolaska delegacije od Zračne luke preko Avenije Većeslava Holjevca, Ulice grada Vukovara i Savske ceste do hotela Westin.

“U utorak, 9. travnja oko 20 sati očekuju se kratkotrajni zastoji u autobusnom i tramvajskom prometu zbog prolaska delegacije od Zračne luke preko Avenije Većeslava Holjevca, Ulice grada Vukovara i Savske ceste do hotela Westin.

Autobusna linija 150 (Garaža Tuškanac – Gornji Grad – Trg bana Josipa Jelačića) bit će obustavljena od utorka u 18.30 do srijede u 16.30 sati te će prvi polazak od garaže Tuškanac ostvariti u srijedu u 17 sati.

U srijedu, 10. travnja u vremenu od 9 do 17 sati očekuju se kratkotrajni prekidi tramvajskog prometa u užem dijelu grada kao i na autobusnoj liniji 118 (Trg Mažuranića – Voltino), odnosno na autobusnim linijama terminala Britanski trg.

Također, linija 101 (Britanski trg – Gornje Prekrižje), u periodu od 14.30 do 16.30 sati neće čekati polazno vrijeme na okretištu Gornje Prekrižje već će odmah nakon izlaska putnika nastaviti vožnju prema Britanskom trgu.

Iz sigurnosnih razloga, a prema nalogu policije, za vrijeme stajanja vozila u zastoju izvan stajališta, putnici neće moći napuštati vozila”, objavljeno je na stranicama ZET-a.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja

Osim toga, na stranicama Holdinga je objavljeno i kako će se zabrana zaustavljanja i parkiranja primjenjivati i na području Gornjeg grada od 20 sati do sutra u 12.30 sati, a posebno na Trgu svetog Marka i ulicama Ćirilometodska, Kuševićeva, Vitezovićeva, T. Brezovačkog, Visoka, Vatroslava Lisinskog, Basaričekova (kod kbr. 1-3), Mletačkoj ulici (kod kbr. 1-3), Opatička od Kamenite do 29.X.1918., Habdelićeva, Jezuitskom i Katarininom trgu, zbog održavanja svečanog programa na Trgu svetog Marka. Za sva vozila promet će biti zabranjen na Gornjem gradu, od Ilirskog trga do Streljačke ulice, sutra od 6 do 12.30 sati.

“Dolazak na Markov trg bit će dozvoljen pješice zaposlenicima i stanarima uz predočenje osobne iskaznice”, objavili su na stranicama Holdinga.

Obavijest je na svojim stranicama istaknuo i Zagreb Parking.

“Obavještavamo građane da je zbog posjete delegacije Narodne Republike Kine na snazi posebna regulacija prometa kako slijedi:

– u Pierottijevoj ulici, u Ulici Izidora Kršnjavoga od Kačićeve ulice do Savske ceste, na Savskoj cesti od Vodnikove ulice do Ulice I. Kršnjavoga, u Vodnikovoj ulici od Runjaninove ulice do Savske ceste, kao i na Rooseveltovom trgu u utorak 9. travnja 2019. od 06:00 sati do srijede 10. travnja 2019. do 17:00 sati vrijedit će posebna regulacija prometa koja uključuje potpunu zabranu zaustavljanja i parkiranja za sva vozila.

– na području cijelog Gornjeg grada omeđenog od raskrižja Mesnička/Streljačka do Ilirskog trga u utorak 9. travnja 2019. od 20:00 sati do srijede 10. travnja 2019. do 12:30 sati vrijedit će posebna regulacija prometa koja uključuje potpunu zabranu prometa motornih vozila te zabranu zaustavljanja i parkiranja.

Molimo Vas da svoje vozilo ne parkirate na navedenim lokacijama u navedenom vremenskom razdoblju te Vam se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji”, objavili su.

Zagrebačka policija poziva građane na strpljenje i suradnju

Tijekom utorka 9. travnja i srijede 10. travnja 2019. godine u službenom posjetu Republici Hrvatskoj i boravku predsjednika Državnog vijeća NR Kine Li Keqiang, promet u Zagrebu će biti posebno reguliran, zbog čega se očekuju zastoji i manje gužve.

Zagrebačka policija stoga poziva građane na strpljenje i suradnju, a objavili su i karte s obilježenim preporučenim pravcima kretanja.

KARTE PREPORUČENIH PRAVACA KRETANJA NA SLIJEDEĆIM LOKACIJAMA:

Zračna luka Franjo Tuđman – Buzin:

Novi Zagreb:

Trnje:

Donji grad:

Tuškanac – Cmrok:

Pantovčak, Gornje Prekrižje: