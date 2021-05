NESLUŽBENO: Imamo 321 novi slučaj; Kina odbacuje novu istragu o podrijetlu: ‘Izvor virusa mogao bi biti laboratorij američke vojske!’

Jučer je zabilježeno 375 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2968

U Hrvatskoj je jučer preminulo 10 osoba

U svijetu je dosad preko 168 milijuna zaraženih i 3,5 milijuna umrlih od Covida-19

Od danas slijedi popuštanje nekih protuepidemijskih mjera

Kućni testovi na koronavirus stigli u Hrvatsku

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Karlovačka županija: 8 novih

11:31 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata je ukupno osam novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR + antigensko testiranje) od 67 testiranih. Preminula je jedna osoba.

Brodsko-posavska županija: 4 nova

11:07 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđena su 4 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđena PCR uređajem). Zaražene osobe imaju prebivalište u općinama Bebrina, Donji Andrijevci, Rešetari i Staro Petrovo Selo. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19.

Koprivničko-križevačka županija: 9 novih

10:54 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području Koprivničko-križevačke županije nakon pristiglih nalaza potvrđeno devet novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 83 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze 22 osobe.

Dubrovačko-neretvanska županija: Jedan novi

10:36 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, utvrđen brzim antigenskim testom kod muškarca iz Metkovića, dok je jedna ženska osoba umrla, a oporavilo se njih 11, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Preminula je žena iz Župe dubrovačke rođena 1956. godine, a od jedanaest oporavljenih njih pet je iz Župe dubrovačke, tri iz Dubrovnika i po jedna iz Metkovića, Orebića i Vele Luke.

U posljednja 24 sata obrađeno je 357 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 73 812. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 10 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtijeva intenzivnu skrb. U samoizolaciji su 192 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su četiri kršenja te mjere, što je ukupno 749 od početka pandemije.

Zagrebačka županija: 28 novih

10:32 – Na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata 28 osoba oboljelo je od covida, a deset ih je ozdravilo, izvijestio je u petak Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Četiri novooboljele osobe zabilježene su u Samoboru, Jastrebarskom i Velikoj Gorici, tri u Svetoj Nedelji i Zaprešiću, dvije u Dugom Selu te po jedna u Ivanić-Gradu, Vrbovcu, Svetom Ivanu Zelini te općinama Pušća, Kloštar Ivanić, Brckovljani i Rakovec. Trenutno je aktivno 498 slučajeva.

Zadarska županija: 28 novih

10:20 – Na području Zadarske županije 28 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(7), Benkovac(2) i Biograd(1) te općina Bibinje(1), Pakoštane(13), Pašman(1), Ražanac(1), Tkon(1) i Vrsi(1). Novooboljele osobe kontakti su ranije oboljelih ili su posljedica većih obiteljskih i drugih okupljanja.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 258 uzoraka, pod aktivnim nadzorom su 622 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 17 osoba. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru s koronavirusom preminula je 88-godišnja žena. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirana su 23 bolesnika od kojih je 7 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na COVID odjelu na liječenju su 4 pacijenta.

Primorsko-goranska županija: 21 novi

10:11 – Broj oboljelih osoba od covida-19 u Primorsko-goranskoj županiji nakon dugog razdoblja pao je ispod 500, tako da ih je s 21 novooboljelim sada 496, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Proteklog dana je ozdravilo 46 osoba, a umrla je jedna u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

U četvrtak su testirana 502 uzorka briseva. U KBC Rijeka liječi se 36 pacijenata, na respiratoru ih je pet.

Virovitičko-podravska županija: 2 nova

9:36 – U posljednjem 24-satnom razdoblju područje Virovitičko-podravske županije bilježi dvije novozaražene osobe virusom SARS-CoV-2. Testiranih je bilo 44, a dvoje pozitivnih je iz Virovitice i Suhopolja, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Na bolničkom liječenju je ukupno 18 pacijenta, od čega je njih 17 u Općoj bolnici Virovitica, te jedna osoba u KBC-u Rebro.

Osječko-baranjska županija: 7 novih

9:17 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u posljednja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 169 uzorak od kojih je 7 bilo pozitivno na koronavirus. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (2), a iz Draža, Erduta, Podgorača, Darde i Đakova dolazi po jedna novopozitivna osoba.

Na bolničkom liječenju nalazi se 39 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 29 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 5 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 10 pacijenta s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 62 i 67 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaze 639 osoba.

Istarska županija: 4 nova

9:11 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 389 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 4 novozaražene osobe, radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Izliječene su 2 osobe. U mjerama samoizolacije nalazi se 880 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 32 osobe, a od toga se 2 osobe nalaze u respiracijskom centru.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 6 novih

9:02 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je šest novih slučaja zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 19 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je jedan na respiratoru, a na opservaciji je osam pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 310 osoba.

Kalifornija nudi 116.5 milijuna dolara nagrada stanovnicima koji se cijepe

8:53 – Kalifornija će ponuditi 116.5 milijuna dolara u gotovini i darovnim karticama stanovnicima koji se cijepe protiv covida-19 prije 15. lipnja, što je najnoviiji i najunosniji poticaj američkih država očajnih da nagovore skeptike da se cijepe. Potez guvernera demokrata Gavina Newsoma dio je napora usmjerenog prema poticanju cijepljenja kako bi država potpuno otvorila svoje gospodarstvo 15. lipnja.

Stanovnici Kalifornije koji će biti cijepljeni prije tog datuma ući će u svojevrsnu lutriju, a među njima će desetero osvojiti nagradu od 1.5 milijuna dolara, a 30 njih osvojit će po 50.000 dolara. Isto tako, prvih dva milijuna cijepljenih od četvrtka dobit će darovne kartice u iznosu od 50 dolara.

Poticaji se nude u isto vrijeme kad se Newsom bori protiv kampanje opoziva koju potiču republikanci diljem zemlje. To je jedan od mnogih načina na koje Newsom planira potrošiti višak državnog proračuna.

I privatne organizacije diljem Sjedinjenih Američkih Država ponudile su poticaje kao jedan od načina nagovaranja ljudi da se cijepe protiv covida-19, koji je ubio gotovo 3.7 milijuna ljudi u svijetu. Poticaji podrazumijevaju stvari od besplatnih ulaznica za bejzbol i piva do fakultetskih stipendija i gotovine.

Južna Azija prešla 30 milijuna slučajeva zaraze covidom-19

8:47 – Broj slučajeva zaraze koronavirusom u Južnoj Aziji prešao je 30 milijuna u petak, prema službenim podacima Reutersa, a u tome predvodi Indija koja se bori s drugim valom pandemije dok u cijeloj regiji nedostaje cjepiva. Indija, druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, ovog je mjeseca zabilježila najveći broj smrtnih slučajeva od covida-19 od početka pandemije prošle godine.

Regija Južne Azije – Indija, Bangladeš, Pakistan, Butan, Nepal, Maldivi i Šri Lanka – čine 18 posto globalnih slučajeva zaraze covidom-19 i gotovo deset posto smrtnih slučajeva od koronavirusa u svijetu. No, sve je veća sumnja da službeni brojevi smrtnih i slučajeva zaraze ne pokazuju stvarni opseg problema.

Ovaj mjesec Indija je pokrenula kampanju cijepljenja protiv koronavirusa za sve osobe starije od 18 godina. Međutim, nije uspjela osigurati dovoljan broj doza iako je jedan od najvećih proizvođača cjepiva na svijetu.

Premijer Narendra Modi suočen je sa sve većim kritikama zbog neuspjeha u osiguranju cjepiva jer je samo oko tri posto od 1.3 milijarde indijskog stanovništva potpuno cijepljeno, što je najniža stopa među deset zemalja s najviše slučajeva. Kako bi zadovoljila domaću potražnju, Indija je u ožujku privremeno zaustavila izvoz cjepiva nakon što je donirala ili prodala više od 66 milijuna doza.

Zbog toga su Bangladeš, Nepal, Šri Lanka i mnoge zemlje Afrike morale tražiti zamjenske zalihe. Indijski dnevni zbroj zaraženih koronavirusom pada u posljednjih nekoliko dana, što im daje nadu da će drugi val uskoro završiti. Do petka je Indija prijavila gotovo 27.6 milijuna slučajeva zaraze i 318.895 smrtnih slučajeva.

Sisačko-moslavačka županija: 9 novih

8:31 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan devet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o pet osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja grada Novske.

Neslužbeni podaci

8:13 – U Hrvatskoj je danas 321 novi slučaj zaraze, a testirana su 5.273 uzorka, neslužbeno doznaje N1.

Požeško-slavonska županija

7:28 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 71 slučaj zaraze koronavirusom, 56 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 154 osobe, a ukupno je testirano 45433 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 111 uzoraka, od kojih je 2 pozitivnih.

Kina odbacuje novu istragu SAD-a o porijeklu novog koronavirusa

Jučer– Kina je u četvrtak odbacila i kritizirala zahtjev predsjednika SAD-a Joea Bidena da američke obavještajne agencije pokrenu novu istragu o izvoru koronavirusa, optuživši Washington da nastoji politizirati to pitanje.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian u četvrtak je optužio SAD da pokušava Kini pripisati krivnju za pandemiju i branio svoju zemlju od sumnji da je koronavirus uslijed neke nesreće pobjegao iz laboratorija. On je istaknuo da su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u veljači zaključili da je pretpostavka o takvom “curenje” virusa iz laboratorija krajnje malo moguća.

“Neki u SAD-i zatvaraju oči pred činjenicama “, rekao je Zhao dodavši da Sjedinjene Države time žele skrenuti pozornost s vlastitog “nekompetentnog odgovora” na pandemiju. Također je sugerirao da bi izvor koronavirusa mogao biti laboratorij vojske SAD-a.

“Postoje mnoge dvojbe glede laboratorija u Fort Detricku, a SAD ima više od 200 bioloških laboratorija u svijetu”, rekao je. Ako SAD zatraži od Kine da sudjeluje u punoj istrazi, Kina bi zatražila od SAD-a da slijedi Kinu i dozvoli međunarodne istrage.

SAD pozvao WHO da provede drugu fazu istrage u Kini u vezi korone

Jučer – Sjedinjene Države pozvale su u četvrtak Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da provede drugu fazu svoje istrage o podrijetlu koronavirusa, s neovisnim stručnjacima koji će dobiti puni pristup izvornim podacima i uzorcima u Kini, izvještava Reuters.

Američki predsjednik Joe Biden naredio je pomoćnicima da pronađu odgovore na podrijetlo virusa koji uzrokuje Covid-19, rekavši u srijedu da američke obavještajne agencije slijede suparničke teorije koje potencijalno uključuju mogućnost nesreće u kineskom laboratoriju.

“Kritično je da Kina neovisnim stručnjacima pruži puni pristup cjelovitim, izvornim podacima i uzorcima važnim za razumijevanje izvora virusa i ranih stadija pandemije”, navodi se u priopćenju američke misije pri UN-u u Ženevi.

Odluka Stožera o novim epidemiološkim mjerama

Jučer – Stožer civilne zaštite RH donio je novu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa Covida-19 koja stupa na snagu 28. svibnja, i trajat će do 15. lipnja, a kojom, uz ostalo, na javnih događanjima i okupljanjima može biti do 100 osoba, a na svadbama do 120 osoba.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti Covid-19 i dalje su na snazi stroge mjere fizičkog distanciranja (najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru), a ako nije moguće održavanje fizičke distance obvezno je korištenje maski, navedeno je na Vladinoj internetskoj stranici koronavirus.hr.

Kako je priopćeno, nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 23 sata, na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera.

Ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima je do 23 sata, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića od 23 sata do 6 sati. Rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge, ograničava se na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 23 sata

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz osobno preuzimanje pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti, dostavu iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom, dostavu iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe ( pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom „drive in“ načinom.

Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela, pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.

Iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s najviše 120 uzvanika, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa HZJZ-a. Dopušteno je i ako su osobe nazočne na svadbenoj svečanosti, prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19, odnosno, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana; ili preboljele bolest COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana; ili preboljele bolest COVID-19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva; ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Više detalja o novoj odluci Nacionalnog stožera CZ o provođenju epidemiološkim mjera navedeno je na internetskoj stranici koronavirus.hr.