Voće, povrće, odjeća, obuća, ali i glazbeni instrumenti, bicikli, knjige i kućni ljubimci... Sve ovo i mnogo više je moguće pronaći na osječkoj autotržnici ili autopiji. Desetljećima je to omiljena destinacija kupcima, prodavačima i kolekcionarima. Neki od razlog zašto ovo mjesto svake nedjelje privlači mnoge Osječane, ali i ljude iz drugih županija, su kvaliteta, autentičnost - ali i cjenovna pristupačnost, piše Mirela Belaj za SiB.hr.

Većina prodavača tvrdi kako su se cijene povisile svega jako malo ili nimalo, ali da ljudi i dalje rado navraćaju i kupuju njihove artikle. Mnogi su, govore, spremni i na popularno ''cjenkanje'' – samo da prodaju što više robe i vrate se kući zadovoljniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bicikli je tako moguće kupiti i po cijeni od 15 eura, a cijena odjeće se kreće od jednog do 15 eura. Obuću, pa čak i onu kvalitetniju poput kožnih cipela ili tenisica moguće kupiti i za 20 eura. Gitara, koja je u glazbenim dućanima inače izrazito skupa, na autopiji može se kupiti za iznos od 50 eura. Jedan prodavač čak prodaje dioptrijske naočale i tlakomjere, i to za svega šest ili sedam eura.

Voće i povrće

No, cijena voća i povrća je bliža onoj na osječkoj Glavnoj tržnici, što ponovno ovisi i o ostalim troškovima poput goriva te zakupa štandova.

''To je sve katastrofa. Mirovine su male, ljudi bi jeli, a mi smo jednostavno nemoćni protiv prirode. I poplava, i vjetar... Jedan je sat pet eura, a nitko ne može raditi deset sati. I kada se to sve zbroji, kažu, cijena je visoka, a što da mi radimo? I gorivo je otišlo gore, pa nama OPG-ovcima ostane jako malo toga'', navodi jedan prodavač za SiB.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjerice, kilogram graha na autopiji tako košta šest eura, kao što je to slučaj i na Glavnoj tržnici. S druge strane, kilogram rajčice na autopiji platit ćete 80 centi, kilogram breskvi 2,50 eura, kilogram grožđa, šljiva i paprike dva eura, kilogram češnjaka četiri eura te kilogram limuna i krastavaca oko 1,50 eura. Komad kukuruza na autopiji košta 50 centi, dok ćete ga na osječkoj Glavnoj tržnici platiti od 30 do 80 centi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kilogram luka i krumpira na autopiji izdvojit ćete jedan euro, a na Glavnoj je tržnici krumpir sve do nedavno bio za 50 centi skuplji. Kilogram domaće kobasice i slanine platit ćete 13 eura.

Više od tržnice

Svake se nedjelje na autotržnici može pronaći nešto novo i inovativno. Prodavači tu desetljećima prodaju svoju robu, ali je to i mjesto na kojem se ljudi susreću, razmjenjuju iskustva i dijele strast prema različitim stvarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mjesto je to i dobre hrane te ne zaostaje ni gastronomska ponuda. Od janjetine, ćevapa, pljeskavica, kobasica do onog ipak najpopularnijeg jela zbog kojeg se i najduže čeka u redovima- langošice. Ona se prodaje po cijeni malo višoj od jednog eura. Ako pak želite sjesti i popiti sok ili pivo, i to možete, no za to ćete trebati izdvojiti oko dva eura, što je prosječna cijena i u ostalim osječkim kafićima.

POGLEDAJTE VIDEO: Učka je sad najveselija planina, a svaki izlagač priča za sebe: 'Boškarina je spasila šačica običnih ljudi kao što sam ja'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Nekada je Korzo bio kao što je danas autopija. Nisi vidio djevojke ako nisi prošetao Korzom'', smije se jedan posjetitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U konačnici, autopija postala je, kako što je rekla jedna druga prodavačica, ''srce Osijeka'' te mjesto gdje se susreću tradicija i suvremeni način života budući da ju posjećuje i sve više mladih ljudi. Raznolikost i autentičnost tog mjesta ne kriju se samo u ponudi njegovih proizvoda, nego upravo i u zainteresiranim posjetiteljima koji redovno posjećuju autopiju i stvaraju zajedničke uspomene. Kroz razmjenu priča, iskustava te okusa i mirisa domaćih proizvoda, obilazak autopije sve više postaje veliki društveni događaj koji svake nedjelje osvježava dušu Osijeka.