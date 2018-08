MILINOVIĆ SA STOTINAMA PRISTAŠA STIGAO PRED HDZ: Jandroković žestoko napadnut, situaciju prati policija

Na Trgu žrtava fašizma dočekala ih je i policija

Dvjestotinjak ličkih HDZ-ovaca stiglo je pred središnjicu stranke u Zagrebu. Predvođeni Darkom Milinovićem pjevaju Zovi, samo zovi i Vilu Velebita te skandiraju “Franjo, Franjo”.

Milinović se prije ulaska u stranku obratio novinarima. Rekao je da Andrej Plenković ima njihovu podršku, ali je zato prozvao glavnog tajnika stranke Gordana Jandrokovića , kojeg optužuje da podržava njegova protukandidata Marijana Kustića.

“Plenković ima našu podršku, ali Jandroković nema”, dodao je.

Ovo je poruka Kustiću da ne vrijeđa Ličane, tražimo izbore, tri puta su odgađani”, rekao je Milinović, prenosi N1. Upitan nije li to što predsjednik stranke šuti jasna poruka, Milinović je rekao da premijer vjerojatno nema prave podatke s terena i nastavio tražiti nove izbore u ličko-senjskom HDZ-u.

Kaže da ga mrze jer nije glasao za Istanbulsku

“I neki koji su digli ruku za Marijana Kustića, drugi dan su dali podršku meni kada su čuli moj program. Vodit ću Ličko-senjski HDZ u nove pobjede kao što sam vodio i do sada”, poručio je Milinović. Ponovio je nema ništa protiv stranke ili njenog vodstva, ali mu smetaju “neka kadrovska pitanja” kao i politika prema Lici.

AUTOBUSI PUNI HDZ-ovaca KRENULI IZ LIKE ZA ZAGREB: ‘Nije to nikakva pobuna, nek’ nam objasne neke stvari’

Jandroković je danas ujutro bio prilično jasan komentirajući pobunjenike koji tvrde da se ne bune nego su samo dođli razgovarati.

Nikakvog sastanka s vrhom neće biti

“Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od četiri, pet autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa”, kazao je u srijedu ujutro pred Banskim dvorima Jandroković.

BURNO U LIČKOM HDZ-U: Milinovićev protukandidat uzvratio: ‘Oni predstavljaju 2 posto članstva, nije samo Gospić Lika’

Vrh stranke jasno pokazao koliko su važni

Kako ne bi tek ‘poljubili’ vrata, Milinovića i njegove pristaše ipak su primili u stranci, ali tek treća garnitura. Među onima koji će Milinoviću ‘objasniti neke stvari’ (obzirom na to da su, tvrdi, po to došli u Zagreb) su, kako piše Index Karlo Ressler, posinak Vladimira Šeksa i autor novog statuta stranke, Damir Sesvečan i Darko Nekić, povjerenik za Ličko-senjsku županiju.