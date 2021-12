Hrvatska je još jednom pokazala svoje veliko srce. Kiara Goršić, sedmogodišnja djevojčica koja boluje od zloćudnog tumora na mozgu će za nekoliko dana otputovati u San Francisco na eksperimentalnu terapiju koja će joj omogućiti izlječenje. To ne bi bilo moguće da građani nisu uplatili obitelji 15 milijuna kuna. Uz to, Kiarini roditelji mogu računati na tri milijuna kuna iz Zaklade Mile Rončević. Ukupan iznos je dovoljan za godinu dana liječenja i boravka obitelji u Americi.

"Hrvatska je opet pokazala, ne da ima veliko srce, nego da ima ogromno srce i hvala svima koji su od početka stali uz nas, koji su podržali našu Kiaru i njezinu bitku. Ponosni smo i mi kao roditelji i ona na taj val dobrote koji je pokrenula. Ponosni smo na sve ljude koji su dali sve od sebe za njezinu bitku", poručila je za RTL Kiarina majka Matea Lambaš Goršić.

Poznati svi detalji

Obitelj je do zadnjeg trenutka bila napeta, jer nisu znali što ih čeka. "Ali kada smo prije same konferencije dobili predugovor, ja i suprug smo se smo pogledali i rekli: 'To je to'. Uspjeli smo i dobili smo ono što joj želimo od samog početka da joj pružimo šansu za daljnju bitku", dodala je Matea.

Svi detalji Kiarinog liječenja su dovršeni. Znaju što mogu očekivati i koji će lijek djevojčica uzimati. "Lijek se pokazao dosta uspješnim tako da mi vjerujemo u to. Baš smo dobili što smo htjeli. Od početka ste svi s nama. Svi ste vjerovali. Nismo još ni svjesni koliki je ovo uspjeh. Naši liječnici su nam jučer rekli da proslavimo ovo kao da je ponovno rođena, jer je prvo hrvatsko dijete koje ima tumor na mozgu, a da ide na liječenje u SAD. U startu su rekli da nije moguće, ali moguće je", ispričao je Kiarin otac Valentino.

Božić u San Franciscu

Američka klinika će im organizirati i smještaj u San Franciscu. Sljedeći tjedan bi obitelj trebala doći u Veleposlanstvo SAD-au Zagrebu, kako bi dogovorila sve detalje putovanja, koje za Kiaru život znači.

"Nismo očekivali da ćemo Božić provesti u San Franciscu, ali nema veze. Najbitnije od svega je dan smo nas četvero zajedno i da proslavimo Božić zajedno. Najbliže ćemo preko video poziva zvati", zaključila je mama Matea.