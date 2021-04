KERUM ZAVRŠIO NA POLICIJI ZBOG SVOJIH IZJAVA; Prijavio ga splitski aktivist: ‘Ja gubim vrijeme na gluposti, a on ima mukte reklamu’

‘Političkim nasilnicima koji šporkaju medijski prostor i uzurpiraju zajednička dobra treba doći kraj. Djelovanjem institucija i izlaskom na izbore’

Splitski aktivist i kandidat za zamjenika gradonačelnika Splita Bojan Ivošević potvrdio je za N1 da je prijavio kandidata za splitskog gradonačelnika i predsjednika HGS-a, Željka Keruma, zbog četiri verbalna ispada u zadnjih pola godine. Kerum je danas zbog toga pozvan na razgovor u policiju.

“Nema te uvrede, govora mržnje i prijetnje koja će me pokolebati u borbi za javni interes. Političkim nasilnicima koji šporkaju medijski prostor i uzurpiraju zajednička dobra treba doći kraj. Djelovanjem institucija i izlaskom na izbore”, napisao je Ivošević koji tvrdi da se posljednji dogodio ovoga tjedna u “Pressingu” N1 televizije kad je Kerum ponovio ranije iznesene uvrede Ivoševiću nazvavši ga četnikom, sotonom i nasilnikom.

Željko Kerum je prošle godine nepravomoćno osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, zbog prijetnje Bojanu Ivoševiću da će mu “iščupati gučak”. Povod toj izjavi bila je Ivoševićeva izjava da je Željko Kerum “zloćudni tumor grada Splita”.

Kerum misli da je prijava neosnovana

“Ivošević me prijavio za govor mržnje koji je neosnovan. Ima mukte reklamu, bio je u 20 medija, gubim bezveze vrijeme na gluposti. U početku sam mislio da je budala, sad je dobio mukte kampanju. Ja gubim vrijeme, a on ima mukte kampanju”, rekao je Kerum za N1 nakon razgovora u policiji.

Smatra da u Splitu postoji anti-Kerum kampanja, da je ovakav način ružan i da bi se dnevno moglo pisati stotine prijava. “Ja tog Ivoševića uopće ne znam… On je na osnovu mene napravio ime”, zaključio je Željko Kerum.

Ksenofobni napadi

Ivošević je rekao za N1 da Kerum već nekoliko mjeseci ima ksenofobne napade prema njemu. “Naziva me četnikom, ne znam kakve veze to ima s osobom koja je rođena u Splitu. Činjenica da, unatoč sporu, on nekome prijeti i nastavlja s govorom mržnje samo zbog porijekla mog oca je nešto najsramotnije u kampanji”, rekao je.

Istaknuo je da Kerum nije glup, on je na političkoj sceni nazvan tumorom i da je sam otvoreno priznao na televiziji da se natječaji namještaju. “Kerum dobiva tretman kakav zaslužuje, kao osoba koja je 12 godina na vlasti i grad je uništila. Na štetu svih nas uhljebljivao je bližnje i daljnje. Odgovarat će za izgovoreno prema zakonima RH-a”, dodao je i zaključio da možda Kerum ne razumije razliku između slobode govora i mržnje te mu poručio da se o tome informira kod odvjetnika.

