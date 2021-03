KERUM TVRDI DA JE POLITIČKI SAZRIO: ‘To se vidi i iz prvog sučeljavanja na HTV-u, gdje kao da je stajao profesor sa studentima’

Milanović mene uvijek podržava. Pa jeste li vidjeli da je neki dan imao intervju, da su ga pitali za događaje iz ‘Pršuta’ i što je on rekao? Beznačajna stvar, kamilica. Od muhe se napravio slon. On je jednostavan, normalan čovjek i bez obzira na njegov politički svjetonazor, ideologiju, on svima želi dobro. Naravno da ja od njega imam podršku, a i ja sam je njemu davao, kazao je Kerum

Željko Kerum, koji je ušao u svoju četvrtu utrku za gradonačelnika Splita, objasnio je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju koliko se promijenio otkada je krenuo u politiku. “Kada sam 2009. krenuo u politiku, o njoj praktički nisam znao ništa. Bio sam brz, nisam dovoljno razmišljao o svojim izjavama i postupcima. Razlika između 2009. i 2021. je punih 12 godina i jasno se vidi da sam ja kao političar sazrio. To se i vidi iz prvog sučeljavanja na HTV-u, gdje kao da je stajao profesor sa studentima. Vidi se da tu s moje strane postoji iskustvo u načinu kako se pristupa problemu vođenja grada i što mu treba u političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom pogledu”, uvjeren je Kerum.

Na pitanje bi li se mogao suzdržati burne reakcije kakvu je imao na završnom sučeljavanju u Slobodnoj Dalmaciji sa svojim protukandidatom Androm Krstulovićem Oparom, što ga je koštalo izbora, Kerum kaže da je dobro da ne ulaze u detalje tog događaja. “Nije to problem zbog kojeg nisam postao gradonačelnik, nego krađa i 11 posto nevažećih glasova, što se nikada nije dogodilo prije niti će se dogoditi. Na ovim izborima mi ćemo se maksimalno angažirati s promatračima i kontrolirati da ne bi došlo do nekih nepravilnosti, grubo rečeno.

Danas ne bih reagirao kao što sam reagirao tada, ali je bio veliki pritisak. Situacija je bila očita, pobijedio sam u prvom krugu, ankete su govorile da pobjeđujem i u drugom. U 19 sati nakon zatvaranja birališta bio sam pobjednik, ali oni su pošto-poto htjeli, ne dobit, već otet. Tada se to tako dogodilo, sada u ovoj situaciji neću sebi dozvoliti takav ispad”, dodao je.

Komunalni nered

Četiri protekle godine Kerum je bio u koaliciji s HDZ-om. Upitan koliko sebe i svoju stranku drži odgovornim za lošu situaciju u gradu i za “posvemašnji komunalni nered”, Kerum je odgovorio kako je upitno je li to komunalni nered ili nije. Novinar Slobodne Dalmacije je ustvrdio da Kerum sebe želi predstaviti kao nekoga iz oporbe, iako to nije. “Evo npr., grad je prljav, neuredan, smeća ima posvuda, a vaša sestra je bila i još uvijek je na čelu Nadzornog odbora Čistoće”, naveo je novinar.

“Da vam nešto kažem: ružno je to što govorite da je grad prljav, nečist, jer znači da direktno prozivate direktora Čistoće, njegove djelatnike. Ja smatram da oni rade svoj posao časno i pošteno i da grad nije takav kakav vi govorite. Kada to kažete, ne kažete protiv vlasti, nego protiv gradske firme Čistoća koja to radi”, rekao je Kerum.

Novinar je na to uzvratio da on govori i kao građanin, netko tko im plaća usluge. “Svi koji su u Čistoći, od NO-a do direktora, od referenata do radnika, običnog smetlara, svi su onda krivi jer grad nije čist. Ja imam drugačija saznanja i znam da grad nije tako prljav kao što govorite”, odgovorio je Kerum.

“Od psećeg izmeta ne možete se maknuti, boca, a i druge ambalaže na svakom koraku…”, nije odustajao novinar Slobodne Dalmacije. “Vidite, ljudi koji imaju pse, oni se moraju baviti svojim kućnim ljubimcima. Ne može čovjek iz Čistoće hodati za osobom koja vodi psa i čistiti izmet. To mora napraviti vlasnik. Biti mu vlasnik ne znači samo voditi ga, već i čistiti za njime. Svaki normalan čovjek to radi”, rekao je Kerum.

Svima je dostupan

Na pitanje računa li na HDZ-ove birače, Kerum je odgovorio: “Naravno da postoji svjetonazor i ideologije, ali birači i HDZ-a, i SDP-a, kao i ovi koji nisu svjetonazorski opredijeljeni, znaju tko šta može i tko šta hoće, koliko će se staviti u ulogu gradonačelnika i zadaće koje su pred njim. Ljudi znaju kakav sam ja, kakvi su ostali. Znaju da sam u svom mandatu bio dostupan i malom čovjeku i akademiku. Svima. Znaju da sam radio volonterski, da nisam primao plaću, da sam davao od sebe.

Najbitnije je da sam jedini gradonačelnik koji nakon svog mandata nije napravio ništa troška i, još bitnije, jedini sam koji nije imao ni prekršajnu prijavu za rad u Banovini, a kamo li kaznenu. Mene nitko nije imao ni za šta prijaviti. Ja sam zatvorio vrata svima i nije kod mene bilo davanja novca okolo bez razloga, kroz studije od par milijuna, projekte koji ne vrijede ništa. To je bačen novac, to je kazneno djelo”, tvrdi Kerum.

Milanovićeva podrška

Prije četiri godine Kerum se dosta pozivao na Zorana Milanovića, tadašnjeg šefa SDP-a, današnjeg predsjednika države. Kerum sada ne vidi razlog zašto ga Milanović sada ne bi podržao. “Zašto me ne bi podržao?! On mene uvijek podržava. Pa jeste li vidjeli da je neki dan imao intervju, da su ga pitali za događaje iz ‘Pršuta’ i što je on rekao? Beznačajna stvar, kamilica. Od muhe se napravio slon. On je jednostavan, normalan čovjek i bez obzira na njegov politički svjetonazor, ideologiju, on svima želi dobro. Naravno da ja od njega imam podršku, a i ja sam je njemu davao”, dodao je.