KERUM SE NALJUTIO NA VODITELJA PA ‘POBJEGAO’ IZ EMISIJE: ‘Odakle vam pravo da me to pitate? Imate li nalog? Jeste li podmićeni?’

Kandidat za gradonačelnika Splita, iz Hrvatske građanske stranke, Željko Kerum, gostovao je u N1 Studiju uživo, ali to nije dugo trajalo.

Komentirajući poruku Andre Krstulovića Opare, koji je rekao da s njim neće imati posla i da će Vice Mihanović biti gradonačelnik, rekao je:

“On me ne interesira, napravio je štetu gradu.”

Pitanje hoće li Mihanović ili Puljak biti gradonačelnici ga je isprovociralo. Zbog toga nije htio odgovoriti više ni na pitanje kako procjenjuje vlastite šanse pa je uzviknuo:

“E, vidite, Igore Bobiću, jel’ vi mene mislite provocirati ili biti realan sugovornik? Ima pet minuta da sam stavio slušalicu u uho i slušam ove žalopojke i šizofrene razgovore između vas i toga koji je bio kao kandidat za nešto i sad me još pitate hoće li gradonačelnik biti Puljak ili Mihanović, a pričate sa mnom? Alo, Bobiću, pitali ste me hoće li gradonačelnik Splita biti Puljak ili Mihanović. Otkud vam to pravo? Zašto me zovete ako me unaprijed eleminirate? Imate li nalog? Jeste li podmićeni? Upristojite se. Vi ste smiješni. Ako vam je Trogrlić ili Relković dao neku kunu, uzmite, pojedite ćevape… Baj baj”, rekao je i otišao iz emisije.