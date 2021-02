KERUM OBJASNIO ŠTO SE SVE ZBILO U KONOBI ‘PRŠUT’: ‘Ja sam zapravo bio pomagač u kuhanju. Naravno da očekujem kaznu, ali…’

Željko Kerum objasnio je što se dogodilo prošlog tjedna u njegovoj konobi ‘Pršut’ te prigovorio zbog medijskog isticanja njegovih mnogobrojnih sudskih sporova

Kandidat za splitskog gradonačelnika i čovjek koji je ranije već obnašao tu dužnost, Željko Kerum, ovih se dana našao u središtu afere, čiji su glavni protagonisti suci koji su prekršili epidemiološke mjere feštom u njegovoj konobi Pršut u Kaštelima. Policija je tek dva tjedna nakon izbijanja skandala napravila raciju. Kerum je objasnio kako je do svega došlo.

“Meni je žao sudaca zbog njihova ugleda koji je narušen, ako mislite na situaciju u konobi u Kaštelima. To je organizirao Karaman sa svojim rođakom Mornarom, koji igraju nogomet. Ja sam zapravo bio pomagač u kuhanju i to što se dogodilo – dogodilo se. Od tih sudaca ja nemam ničiji broj, niti sam s kim u kontaktu, niti pričam s njima. Niti sam ja ikoga zvao. To što su oni došli – došli su. Ljudima je napravljena šteta za njihov ugled.”, rekao je Kerum za RTL.

‘Na Rivi je još veća gužva’

Ne bi to bila velika afera da Kerum nije stranka u nekoliko sudskih postupaka koji se vode uglavnom protiv njega, a o kojima bi mogli odlučivati i suci koji su se našli u konobi. Ipak, građane sve češće ljuti kršenje epidemioloških mjera, ali i to što ih uglavnom krše poznate ličnosti na pozicijama moći.

“Što se tiče lockdowna, na Rivi kada je sunce svake subote i nedjelje bude i pet ili šest tisuća ljudi. Na Rivi je još veća gužva. Sveti Vlaho je bio prekjučer. Ljudi se sastaju, u čemu je problem? Ne pravdam ni sebe ni nikoga. Ali je činjenica da ja u ovome slučaju ‘ni luk mirisao ni luk jeo’. Karaman je organizirao, doveo je čovjeka koji je snimio pa neka raspravljaju. Ali ja zbog toga imam probleme, a moji problemi će tek nastati upravo zbog toga što se spominju moji sudski procesi, a kada se oni medijski spominju, onda nije lako… U jednom dijelu je to utjecaj na sudsku odluku poslije. Možda karikiram, ali tek će se meni nanijeti šteta. Ljudima se već nanijela šteta. Meni je ljudi žao. Nemam im se za što ispričavati. Može im se ispričati onaj koji je organizirao – Karaman. I taj koji je to napravio, ali ja ne”, poručio je poduzetnik i kandidat za gradonačelnika.

‘Otkuda netočni podaci?’

Objasnio je i kako je policija napravila raciju u njegovoj konobi, gdje se sve odvijalo. “Imam pet ili šest gradilišta. Ja to smatram gradilištem. Imam gradilište u Splitu, Solinu, u Kaštelima, Rogoznici i svaki dan obilazim gradilišta. Došao sam na gradilište i tamo je bila policija. Oni su radili pretres konobe. Napravili su, sve su vidjeli što i kako je ostalo i to je to. To su neugodna iskustva, ali ljudi rade svoj posao”, rekao je Kerum i dodao kako očekuje kaznu:

“Naravno da očekujem. Ako je bila dozvola za osam ljudi, a bilo ih je 12, morat ćemo platiti kaznu. To je sve OK. Ali, tolika medijska pompa i onda medijsko izvlačenje postupaka koje ima Kerum i njegova familija i povezana društva to je… Otkuda podaci? I to netočni podaci. Mogao bih nabrojati nekoliko postupaka, ali što ću nabrojati kada to nema veze s ničim. Ako ja napravim nogometno i tenisko igralište i ako je to kazneno djelo i prekršaj, onda je to sramota. Ali eto. Neka bude”, zaključio je.

