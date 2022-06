Političari iz Centra danas su sazvali izvanrednu konferenciju za medije na parkiralištu na Gripama. Povod ovoga obraćanja bio je seks skandal, odnosno komunikacija koju je Luka Baričić vodio preko društvenih mreža s djevojkom iz Srbije, kao i Bojan Ivošević. On je u svojem obraćanju medijima kazao kako je on samo radio uslugu prijatelju Luki te kako iza svega stoji član HGS-a.

Željko Kerum, čelnik HGS-a, komentirao je optužbe da njegovi ljudi stoje iza svega.

''Danas je sveti Ante i čestitam svim vjernicima svetog Antu, koji je jedan od najvećih svetaca katoličke vjere. To što rade Puljak i njegovi nije za presicu nego za hapšenje'', rekao je Kerum za Dnevnik Nove TV.

'Oni su htjeli seks s maloljetnicom'

Pritom je rekao i kako ih je policija trebala privesti i pitati zašto su slali eksplicitne seksualne poruke.

''Oni mene ne zanimaju, ovo je loša situacija. Daj Bože… Nadam se da će ljudi progledati da oni ne mogu voditi grad. U njih nema stege, to su zločesti ljudi, štetočine'', rekao je Kerum.

Baričić je rekao kako iza svega stoji čovjek Tonći Omrčen.

"Oni su prije govorili da je Omrčen nepismen i polupismen čuvar parkinga, a sad hoće reći da je on takav nasanjkao Ivoševića, koji je informatički stručnjak, inženjer. Pa kako to stoji? Nikako. 'Što nije blokirao broj? Ja imam dnevno stotine poruka i poziva i sve koji su mi čudni blokiram. Što on to nije blokirao? Oni su htjeli seks s maloljetnicom'', uvjeren je Kerum.