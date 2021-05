KERUM JE KISELI GUBITNIK: ‘Gradonačelnik vam je već bio četnik, sad ponovno imate to. O čemu pričamo, pa nije to tajna…’

Željko Kerum burno je reagirao na izborne rezultate u Splitu

Kandidat za splitskog gradonačelnika, Željko Kerum, sinoć je u svom izbornom stožeru burno reagirao na izborne rezultate. Posebno “oštro” Kerum je reagirao na izjavu Bojana Ivoševića, zamjenika vodećeg Ivice Puljka, piše Dalmatinski portal.

Ivošević je, podsjetimo, rekao kako smatra da su “građani konačno shvatili” da su “glavna opcija za suprotstaviti se trgovačkoj koaliciji”. “Znamo kako ankete nastaju, pričekajmo konačne rezultate. Nadam se da ćemo to biti mi”, poručio je sinoć Ivošević nakon prvih rezultata.

‘Jel’ ja lažem?’

“Gradonačelnik vam je već bio četnik, dr. Jakša Račić, sad ponovno imate to. O čemu pričamo mi, pa nije to tajna Imali ste četnika za gradonačelnika i to je istina. Jel’ ja lažem?! Imate povijest, provjerite povijest. Jel’ bio on četnički vojvoda. Je. U čemu je problem?! Nek’ me netko tuži, ali to je istina”, govorio je vidljivo revoltiran Kerum dok je napuštao Loru.

KERUM NAKON OBJAVE ANKETA: ‘Svi pišete ‘Kerum narkoman’, a ja samo pijem vino i rakiju. Di je Nevenka, dođi ‘vamo…’

Kerum je sinoć priznao poraz te poručio da je izdržao sve napade. “U životu nisam zapalio cigaretu, a kamoli bio na ‘teći’ kokaina. Oni govore da sam na ‘teći’ kokaina, a ja nisam to probao u životu. Sramota je što ljudi laže. Snimali su neki video, a meni djeca nisu dala da to vidim. Laknulo mi je jer neću ući u drugi krug. Da sam ušao u drugi krug, 15 dana bi mi propao posao, a ovako sam sutra već na baušteli u 7 sati. Meni je žao građana koji su ovakvim eksperimentima dali glas, neka tako samo nastave”, zaključio je Kerum.

IVICA PULJAK NAKON OBJAVE PRVIH REZULTATA: ‘Ovo je civiliziran grad, era Splita kakvog smo se povremeno sramili će završiti’