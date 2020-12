KERUM ĆE SE KANDIDIRATI ZA GRADONAČELNIKA SPLITA, ALI: ‘U dilemi sam, nisam siguran želim li pobijediti ili ne’

Željko Kerum kandidirat će se za gradonačelnika Splita na predstojećim lokalnim izborima; naveo je glavne razloge svoje kandidature

Splitski poduzetnik Željko Kerum kandidirat će se za gradonačelnika Splita na predstojećim lokalnim izborima, prenosi N1. Gostujući u N1 Studiju uživo kazao je da se u politiku vraća kako bi ispunio obećanja koja je dao građanima Splita u prvom mandatu.

Kerum je naveo glavne razloge njegove kandidature za gradonačelnika Splita.

“Napravili smo velike stvari”

“Moja stranka i ja osobno već 12 godina smo u Splitu prva politička opcija, imamo najveći broj mandata, vijećnika. Od 2009. do 2013. godine bio sam gradonačelnik, to je prvi mandat. Poslije toga smo mislili ostvariti još jedan mandat i završiti one stvari koje smo obećali, odnosno koje smo počeli. U svom mandatu sam napravio velike stvari poput stanova, penzionere pomagao, siromašne, puno dobrih stvari”, rekao je i dodao:

“Napravili smo velike stvari, ali 2013. godine smo završili mandat, onda u osam godina su bila dva gradonačelnika, nije napravljeno ništa. Puno toga je bilo rečeno, puno teorije, a prakse ništa i jednostavno imam obvezu prema građanima i biračima koji su mi dali povjerenje da odradim još jedan mandati i da napravim ono što sam rekao 2009. godine. Nisam mijenjao priču, nema tu obećanja. Infrastruktura grada Splita se mora raditi, pogotovo u ovo vrijeme kad je pandemija i javni radovi su ti koji mogu izvući gospodarstvo i građane iz krize.”

“Javni radovi i infrastruktura nas mogu izvući iz krize”

Smatra da Vlada treba uložiti novce u infrastrukturu jer bi to pomoglo u izlasku iz krize.

“Velika je stvar što Vlada i država daju podršku, kao što je dala Neretvansko-dubrovačkoj županiji 3-4 milijarde investicija, a tako treba dati i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ti javni radovi i infrastruktura nas mogu izvući iz krize. To sam započeo 2009. i to mislim sad nastaviti. Ali prije svega bih izrazio bojazan zbog korone. Zbog pandemije je puno naših sugrađana došlo u situaciju, ne bih to nazvao panikom, ali tako nekako jer bolest je nepredvidiva. Treba biti skroman i ponizan i sačekati da pandemija prođe”, kazao je Kerum.

Kerum je za N1 komentirao i cijepljenje protiv koronavirusa. “Za cijepljenje treba svatko ponaosob donijeti svoj stav i mišljenje. Što se tiče bolesti, treba je shvatiti ne ozbiljno nego preozbiljno.”

I sam Kerum je prebolio koronavirus te je naveo i kako se on sam tada osjećao. “Bilo je teško. Meni je prošlo, ali sam oprezan jer se može opet vratiti na nešto, ili na krvne žile ili na pluća. Tamo gdje je čovjek najosjetljiviji, tu korona udara tako da treba sačekati da prođe to vrijeme, daj Bože da to prođe i da onda donesemo odluku tko će ići u kandidaturu, kako i na koji način. U ovakvoj situaciji je velika nedoumica ići na borbu ili ne. Nije lako s jedne strane neke stvari obećavati, a s druge strane susjedi su bolesni ili umiru. To je vrijeme poniznosti i skromnosti.”

NOVI KERUMOV ISPAD, VERBALNO NAPAO REPORTERKU PROVJERENOG: ‘Znaš za što ste vi? Za ništa! Vi ste štraca obična!

“Ljudima više nije do eksperimenata”

Izbore u 2017. godini smatra lošim primjerom demokracije. “Ne bih se vraćao u 2017. kad sam pobijedio u prvom krugu i u drugom krugu sam u 19 sati bio pobijedio, a u 21 sat 5500 glasova odnosno 11% je nevažećih. Neću se vraćati na to niti želim to spominjati. To je jedan loš primjer demokracije u Hrvatskoj i nisam se htio tad žaliti, ali jasno je što se desilo tada.”

Kaže da se u prethodnih osam godina ništa nije napravilo u Splitu te da iza njega stoje djela zbog kojih će dobiti povjerenje građana.

“Narod to razumije i narod mene potiče i dat će mi podršku jer ne žele više eksperimentirati. I jedan i drugi gradonačelnik, osim mene, bili su eksperimenti i ljudima više nije do eksperimenata. Ljudi trebaju biti iz posla, da imaju dokaze i djela koja su napravili. Iza mene puno toga ima, a iza ostalih nema. Osjećam potrebu prema građanima koji su mi do sada dali povjerenje. Iduće godine u petom mjesecu ljudi će birati, a ako mi daju povjerenje, ja ću ispuniti svoja obećanja. Ljudi žele nekoga s iskustvom, nekoga tko će raditi konkretno i jasno, a ne teoriju”, rekao je Kerum.

Na izbore ne ide s posebnim ushićenjem

Što se tiče stečaja, kaže da on nije ni prvi ni zadnji slučaj te da on nije nikad izašao iz biznisa i da voli raditi.

“Kad sam bio gradonačelnik, četiri godine sam radio volonterski, sve plaće sam dao sirotinji. Nisam napravio gradu troška niti kunu niti sam primao plaću. Željko Kerum ne gleda sebe nego gleda cjelinu i tako je bilo i tako će biti. Natječem se, u petom mjesecu će dobiti onaj koga narod izabere”, istaknuo je.

Kazao je da je i dalje u jednoj vrsti dileme, odnosno nije posve siguran želi li pobijediti na izborima ili ne.

“Ne idem s posebnom željom i posebnim ushićenjem na ove lokalne izbore, prvo zbog ove tuge i jada, ove bolesti, a drugo jer niti mi se ide za gradonačelnika niti mi se bavi politikom, ali moj inat i prkos i želja za pravdom je ono zbog čega idem. Uopće nisam siguran želim li pobijediti ili ne, u dilemi sam, ali imam osjećaj da zbog ljudi koji su mi davali podršku, to moram napraviti”, kazao je Kerum.

NA NJUŠKALU SE PRODAJE I KERUMOVA SVINJOGOJSKA FARMA KOD DRNIŠA: Evo što sve možete dobiti za 9,1 milijuna kuna