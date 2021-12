Ivana Kekin, saborska zastupnica Nove ljevice za N1 je komentirala izjave premijera Andreja Plenkovića oko DORH-a, SOA-e i MUP-a, a dotaknula se i uloge predsjednika RH Zorana Milanovića u covid krizi.

Na početku se osvrnula na Plenkovićeve izjave oko DORH-a, rekavši da su one "začuđujuće" ako ih gledamo u kontekstu da je taj isti premijer u raskoraku sa samim sobom jer je vladajuća većina podržala izvješće DORH-a.

“Tada je premijeru Plenkoviću to izvješće bilo sporno i na niz različitih načina potvrđivao je da DORH radi dobro, a sad odjednom nije zadovoljan kako DORH radi. Što se tiče kritike SOA-e i MUP-a, činjenica je da u javnom prostoru postoji i govor mržnje i desni ekstremizam, činjenica je da se to relativiziralo. Upravo je HDZ, kada im je to odgovaralo, taj isti desni ekstremizam njegovao i potpirivao. Gdjegod mi krenemo od te premijerove kritike, na kraju se vratimo na HDZ kao ishodišnu točnu svih problema”, rekla je Kekin za N1.

“Zazvučalo je žestoko kako je on njih prozvao, a glasno je odjeknulo kako je DORH to nježno primio. Vidimo kakav utjecaj Andrej Plenković ima na DORH”, dodala je.

O odnosu premijera i predsjednika

Zatim je prokomentirala odnos između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, ustvrdivši da njihov odnos "previše ispunjava medijski prostor".

“Ta razina komunikacije i ta razina sukoba taština je krajnje neprimjerena. Ta retorika i to punjenje medijskog prostora ima zapravo sasvim drugu ulogu i služi kao Ministarstvo za skretanje pažnje od činjenica da je Hrvatska druga najsiromašnija zemlja u EU nakon Bugarske, da nam slijedi poskupljenje energenata, da smo uslijed velike inflacije, da standard građana i dalje pada, itd. I one neke možda i dobre poruke se izgube u toj retorici”, kazala je.

'Most jeftinim populizmom skuplja političke bodove'

Dotaknula se o Mostove referendumske inicijative. Kazala je da je to jedan "destilirani populizam".

"To je situacija u kojoj se kriza koristi na način da se građane inducira u strah od vanjskog neprijatelja, a to je u ovom slučaju cjepivo i da se na taj način skupljaju politički poeni. To nije ništa neviđeno, to je vrlo neoriginalno. U cijeloj Europi postoje stranke koje rade na sličan način. Poruka koja se provlači je 'ne damo im našu djecu'. Bitno je za primijetiti da u zapadnim zemljama u kojima postoji odgovorno vodstvo, takve stranke nisu imale prostor da se razmašu”, kazala je Kekin.

Smatra da je naše vodstvo, pritom misleći na Vladu i Stožer, Mostu otvorilo teren i dalo prostor da kapitalizira na krizi. "HDZ je ključan i odgovoran za to da Most može ovim jeftinim populizmom skupljati političke bodove. Što ima užasno visoku cijenu – u ljudskim životima i javnom zdravlju. Ta visoka cijena, nju će platiti hrvatski građani, a račun sam ispostavili HDZ i Most", zaključila je Kekin.