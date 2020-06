KEKIN O KANDIDIRANJU NA IZBORIMA: ‘Odlučio sam se baviti politikom iz samoobrane. Znam da su nam se zgadili…’

‘Ja sam se odlučio baviti politikom iz samoobrane, nisam mogao više biti kroničar, pozivam sve druge da ne bježe od politike, znam da su nam je zgadili, no moramo se baviti njome da se ona ne bavi nama’, rekao je Kekin

Pjevač Hladnog piva, Mile Kekin, za N1 je detaljno objasno zašto se kandidirao na listi Lijevo-zelene koalicije predvođene platformom ‘Možemo’, a odmah na početku istaknuo kako je on dugo politički aktivan, iako nije u politici.

“Već dugi niz godina sam politički aktivan, kroz pjesme i intervjue se nisam libio reći što mislim, pratim što se događa i vidim da nam nije bolje. Puno putujem diljem regije, vidim koliko zaostajemo za Slovencima, Maribor ima više solarnih panela od cijele Hrvatske. To se u meni nakupilo, a kap koja je prelila čašu je bio potres i kada smo shvatili da smo ostavljeni sami sa sobom”, rekao je i dodao kako su on i supruga, koja je također na listi, dugo o tome razmilšljali. Oboje su, ističe, uspješni u svom privatnom životu i svjestan je rizika, ali kaže kako odlužio podržati platformu kojoj vjeruje i ljude koje zna još od prosvjeda iz Varšavske. “Oni su iskreni, idealisti, žele nam bolji život“, kaže.

Zaustavljeni GUP je dokaz da građani mogu mijenjati stvari

“Ne smijemo dopustiti da se ovim poslom bavi isključivo ekipa koja se dosad bavila jer ne znam kako ćemo tome stati na kraj. Jedini način je da se uključimo, pokušat ću ljudima pomoći da vide da ovaj put to nije bačen glas, da postoje sposobni ljudi koji mogu promijeiti stanje koje vidimo”, komentira.

“Najveće postignuće HDZ-a je to što su zarazili društvo apatijom, nitko ne vjeruje da nešto može promijeniti”, smatra Kekin i kao primjere uspješnog djelovanja građana navodi prosvjede kojima je zaustavljen zagrebački GUP, ali i prikupljanje potpisa kojima se zahtijeva izvanredna sjednica Sabora kako bi se donio zakon o obnovi Zagreba.

Vjeruje kako će Možemo! zaista može ostvariti dobar rezultat na parlamentarnim izborima što potvrđuje akcija prikupljanja potpisa koju su pokrenuli jučer, a već je polučila rezultate.

“Danas su se i predsjednik i saborski zastupnici sjetili da mogu odgoditi ljetovanje, to je izravni rezultat naše akcije. Moramo izaći iz mantre da ljudi ne mogu ništa promijeniti, to smo vidjeli kada je zaustavljen katastrofičan GUP, to je rezultat oporbe sastavljene od četiri čovjeka”, smatra Kekin.

‘Moramo se baviti politikom da se ona ne bavi nama’

Stanje u Zagrebu je katastrofalno i jasno ilustrira kako je hodanje Ilicom opasno po život

“Svima je jasno da hitno treba krenuti s donošenjem Zakona i da se to riješi prije zime. Treba krenuti od škola i bolnica, od početka školske godine dijete vozim već u četvrtu školu”, tvrdi, .

O prvim dojmovima nakon objave o aktivnom sudjelovanju u političkom procesu Kekin kaže:

“Ja sam se odlučio baviti politikom iz samoobrane, nisam mogao više biti kroničar, pozivam sve druge da ne bježe od politike, znam da su nam je zgadili, no moramo se baviti njome da se ona ne bavi nama. Ne bih volio da radikalno desne struje zauzmu ključne položaje u ovom društvu”.