Ivana Kekin, zastupnica Zeleno-lijevog bloka, za N1 je komentirala ponašanje premijera Andreja Plenkovića koji je u Saboru za vrijeme rasprave oštro prozivao zastupnike koji nisu glasovali za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Zamjera li premijer svojim zastupnicima koji nisu glasali za prijedlog koji mu je oporba dala, da Hrvatska sudjeluje u vojnoj misiji u elementima u kojima je najjača i gdje bi mogla pomoći i ponuditi adekvatnu edukaciju, poput razminiranja, edukacije oko PTSP-a, gdje imamo i stručnjake i iskustvo. On bi tu bez problema imao dvotrećinsku većinu, da su njegovi zastupnici za to glasali. A zašto nisu, to je pitanje za premijera", rekla je Kekin.

'Osramotio se pred svojim briselskim kolegama'

Dodala je da su dva razloga zašto Plenković potencira upravo tu temu.

"Prvo, zato što se osramotio pred svojim briselskim kolegama, a drugo je što misli da će, ako dovoljno puta nešto ponovi, naštetiti oporbi, a nadam se da su građani dovoljno kognitivno spretni da prozru tu namjeru. Mi kao klub Zeleno lijevog bloka jasno stojimo na poziciji pomoći Ukrajini, a jasno stojimo i upozoravamo na štetni utjecaj ruskoga režima u Hrvatskoj već dugi niz godina, kada HDZ na to uopće nije obraćao pažnju i dopuštao je da ruski utjecaj toliko ojača u Hrvatskoj."

Komentirala je i Plenkovićev sastanak s Aleksandrom Vučićem u Davosu.

"Ja se nadam da svi čelnici zemalja u regiji imaju dovoljno mudrosti da vode ove zemlje u bolje odnose. Iskustvo nas uči da trenutni čelnici to ne rade", rekla je Kekin, dodavši da jedino što preostaje jest uporno podržavati dijalog, što, kaže, oni i čine.