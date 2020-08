KĆI BIVŠEG HDZ-OVCA PISALA PREMIJERU I PREDSJEDNIKU: ‘Brutalno me zlostavljao, a sada je nagrađen. Osjećam se odvratno i poniženo’

Nakon što ga je kći javno prozvala za obiteljsko nasilje, a Općinsko državno odvjetništvo u Požegi protiv njega podiglo optužnicu. Igor Krrizmanić je dobio posao u Javnoj ustanovi Sportski objekti Požega, čiji osnivač je Grad Požega

U ožujku prošle godine 26-godišnja Petra Šipura javno je prozvala svoga oca Igora Krizmanića, tada potpredsjednika Gradskog vijeća Požege iz redova HDZ-a, za obiteljsko nasilje nad njom i njezinom majkom u vrijeme dok je još živio s njima. Nakon što je izbio skandal, Krizmanić je u rujnu prošle godine pod pritiskom napustio HDZ, 26. lipnja ove godine protiv njega je Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo neposrednu optužnicu zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava.

No, Petra Šipura sada se ponovno oglasila, ogorčena i bijesna, jer je saznala da je njezin otac, unatoč podignutoj optužnici, zaposlen u Javnoj ustanovi Sportski objekti Požega, čiji osnivač je Grad Požega, piše Dnevnik.hr.

Da je Krizmanić doista primljen na radno mjesto realizatora sportskih program, potvrdio je Anto Brkić, ravnatelj te javne ustanove u Požegi. Ogorčena Krizmanićeva kći ogorčeno tvrdi da je njezin otac time “”nagrađen za zlostavljanje”.

“Brutalno me je zlostavljao, a sada je nagrađen za svoje postupke. On je nagrađen, a ja sam dobila još jedan brutalan šamar. Tresem se. Osjećam se odvratno, poniženo i posramljeno. Nakon svega, kakva je to poruka? Kakva je to poruka ostalim zlostavljanim ženama? Ja i moj brat smo morali otići u Njemačku jer nismo mogli naći posao, a on nakon svega ostaje na visokoj funkciji”, rekla je Petra za Dnevnik.hr.

Ponukana time, poslala je e-mailove premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku Zoranu Milanoviću ražeći od njih objašnjenje zašto se sustav tako nonšalantno ponaša prema zlostavljačima.

“Od njih tražim odgovore. Javno govore da ne toleriraju nasilje, ali pokazuje se upravo suprotno. Ja sam svjesna da on još nije osuđen, ali postoje dokazi i postoje svjedoci”, kaže.

Ravnatelj Javne Ustanove Sportski objekti Požega Anto Brkić objašnjava da je Krizmanić uredno dostavio uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, koji je 2. srpnja izdao Općinski kazneni sud u Zagrebu.

“Ja ne znam je li protiv Krizmanića podignuta optužnica. On je nama uredno predočio uvjerenje o nekažnjavanju. Nakon što odradi otkazni rok na sadašnjem radnom mjestu, započet će radni odnos kod nas”, rekao nam je Brkić.

Sam Krizmanić nije se želio očitovati. Poručio je tek kako je dovoljno ono što je o cijelom slučaju rekao ravnatelj Brkić.

HDZ-ovac KOJEG JE KĆI OPTUŽILA ZA BRUTALNO NASILJE NAJAVIO POVLAČENJE: ‘Priča nije istinita’