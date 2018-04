KBC ZAGREB NASTAVLJA SA BESRAMNIM OVRHAMA ZBOG PARTICIPACIJA: Sudac ih brutalno odbio: ‘Zašto pacijentu niste dali račun?’

Od sredine prošle godine pacijentima KBC-a masovno stižu ovrhe zbog neplaćenih participacija za koje nikada nisu dobili račune.

KBC Zagreb pokušao je ovršiti Zagrepčanina i naplatiti mu 25 kuna participacije, te još 250 kuna ovršnih troškova za pregled koji on uopće nije obavio. Novi je to slučaj u aferi zbog koje je reagirao i ministar zdrastva Milan Kujundžić, a HZZO je za Net.hr potvrdio da su utvrđene nepravilnosti kod izdavanja računa za liječničke preglede u KBC-u Zagreb. Bez obzira na to ovrhe, na koje je prvi upozorio profesor Goran Lauc pokrenuvši lavinu nezadovoljstva među pacijentima, stižu pacijentima koji su umjesto računa naknadno dobili rješenja s višestruko većim troškovima.

Tužba bez dokaza

Proizlazi to iz presude što ju je donio Općinski građanski sud u Zagrebu na kojem je KBC Zagreb pokrenuo postupak protiv ovog pacijenta nakon što je uložio prigovor na rješenje o ovrsi što ga je dobio. Prema tom rješenju bio je dužan platiti participaciju za pregled što ga je navodno obavio u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu 14. siječnja 2015. godine.

NET.HR U POSJEDU VAŽNE PRESUDE: Pacijentica na sudu pobijedila KBC Zagreb! Neosnovano su joj poslali ovrhu zbog duga od 25 kuna



“Poslali smo račun na kućnu adresu, no gospodin ga nije platio pa sada tražimo od suda da usvoji naš tužbeni zahtjev”, naveli su odvjetnici KBC-a Zagreb, međutim, za to nisu imali baš nikakvih dokaza.

Muljanje s računima

Već na samom početku postupka sud je utvrdio da račun nije ispisan 14. siječnja kada je navodno obavljen pregled, već četiri dana kasnije, 19. siječnja u 7,18 sati. Osim toga, uz račun nije priložen dokaz kakvu je zdravstvenu zaštitu ovaj Zagrepčanin dobio, odnosno iz nalaza se nije moglo zaključiti je li na tu vrstu zdravstvene usluge trebao uopće platiti participaciju.

Na kraju se sudac pita zašto pacijent, ako je već bio na pregledu, nije odmah dobio račun za participaciju, već je on ispisan četiri dana kasnije, a nije dobio ni dokaz da je račun dostavljen pacijentu na kućnu adresu. Dobio je naime tek rješenje o ovrsi 28. prosinca 2017.

Zbog svega toga KBC-ova tužba je na kraju i odbačena, a pa pacijent ne mora patiti ni navodno neplaćenu participaciju, ni ovršne ni sudske troškove. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju se KBC još može žaliti.