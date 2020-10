KBC RIJEKA PRIJAVIO ŠEFICU SINDIKATA ZDRAVSTVA: ‘Ukrala je nam je dokumente!’; Ona odgovara: ‘To su hajka i laž’

‘Nakon mojeg istupa u javnosti u kojem sam upozorila da uprava radi nezakonito, uslijedila je hajka na mene kao čelnicu Sindikata zdravstva Hrvatske’

Uprava riječkog KIiničkog bolničkog centra kazneno je prijavila predstavnicu jednog od bolničkih sindikata, a u ravnateljstvu KBC-a naglašavaju da je sindikalistica počinila više kaznenih djela.

“KBC Rijeka može potvrditi kako je u petak, 2. listopada 2020., nadležnom tijelu predana krivična prijava kojom se iskazuje utemeljena sumnja da je predstavnica jednog od bolničkih sindikata počinila više kaznenih djela. Radi se o neovlaštenom ulasku u prostorije Uprave bolnice te otuđenju financijske dokumentacije. Po tim radnjama je obavljen policijski očevid, a dodatne informacije nismo u mogućnosti iznositi zbog operativnih procesa i interesa daljnje istrage”, odgovorili su iz riječkog KBC-a za Novi list.

Prema pisanju Novog lista, čini se da je riječ o Radmili Čahut Jurišić, šefici Sindikata zdravstva Hrvatske. Inače, radi se o najbrojnijem sindikatu od njih četiri koji su prisutni u riječkoj bolnici. Čahut Jurišić tvrdi da nema informacije o kaznenoj prijavi i da se radi o insinuacijama. Smatra da je cilj tih “insinuacija” udar na reprezentativnost Sindikata zdravstva Hrvatske u KBC-u Rijeka te onemogućavanje njezinog sudjelovanja u radu Upravog vijeća tog KBC-a u kojem kao predstavnik većinskog bolničkog sindikata godinama sudjeluje u raspravama. No, nema mogućnosti glasovati za odluke koje vijeće donosi.

‘Ovo je rat koji kreće od predsjednika Upravnog vijeća, ja nisam otuđila dokumente’

“Nisam ja otuđila dokumente, nego uprava KBC-a Rijeka koja je pokušala ostvariti nadzor nad radom sindikata i kontrolirati priljev financija. Povod svemu ovome su naša izlaženja u javnost u kojima smo upozoravali na neregularnosti rada uprave i Upravnog vijeća bolnice počevši od izbornog postupka novog ravnatelja, kao i nezakonite dopune pravilnika oko sistematizacije bez prethodne izmjene bolničkog statuta. Sve je to isprovociralo situaciju da se spriječi rad sindikata koji je najbrojniji u KBC-u Rijeka i kao takav sudjeluje u radu Upravnog vijeća bolnice bez prava glasanja. Sindikat zdravstva Hrvatske u KBC-u Rijeka broji više od tisuću članova, dok preostala tri sindikata koja djeluju u bolnici zajedno broje nešto više od petine našeg članstva.

Nakon mojeg istupa u javnosti u kojem sam upozorila da uprava radi nezakonito, uslijedila je hajka na mene kao čelnicu Sindikata zdravstva Hrvatske. Kad me nije bilo u ustanovi, učinjen je zabranjeni nadzor nad radom sindikata. Istraživane su sindikalne pomoći kojima se članovima temeljem uloga iznosi odbijaju od plaća te se pomoć isplaćuje sa žiroračuna našeg sindikata, što obavlja naš ovlašteni računovodstveni servis. Uprava je prije dva tjedna tražila od zaposlenika bolničke platne službe da izvuku sve platne liste naših članova kako bi dobili uvid u njihove odbitke od plaće, sindikalne kredite i kase uzajamne pomoći.

Odmah sam angažirala našu sindikalnu pravnicu te smo ovaj slučaj prijavili Državnom inspektoratu Rijeka i Samostalnom sektoru inspekcije u zdravstvu zbog povrede članka 183. Zakona o radu. Takav nadzor uprave nad sindikatom teži je prekršaj poslodavca Zakona o radu koji za takvu povredu za pravne osobe kao što je KBC Rijeka i ovlaštene osobe kao što je ravnatelj, predviđa kazne od 31.000 do 60.00 kuna. Svjesna sam da je ovo smišljeni udar na reprezentativnost našeg sindikata u KBC-u Rijeka zbog mojeg inzistiranja da me moraju pozivati na sjednice Upravnog vijeća koje se u novom sazivu sastaje elektronički. Svjesna sam i da je ovo rat koji kreće od predsjednika Upravnog vijeća Željka Plazonića koji koristi svoju političku moć da me utiša kao sindikalnog povjernika”, govori Čahut Jurišić za Novi list.

‘Ravnatelj je htio podatke iz kase uzajamne pomoći’

U prijavi ona ističe kako je ravnatelj riječkog KBC-a prof. dr. Alen Ružić, 25. rujna izdao nalog financijskom direktoru bolnice. U tom nalogu je, navodi Čahut Jurišić, zatražio podatke o kasi uzajamne pomoći čiji je osnivač Sindikat zdravstva Hrvatske. Pojašanjava da su zatraženi podaci izvješća svih obustava na plaći i popis radnika s podacima o iznosu uplata članarina te podaci o povratu uloga iz kase uzajamne pomoći s točnom naznakom za koje radnike je to izvršeno.

“U prijavi ukazujem da je zahtjev za dostavu podataka zatražen u vrijeme kada nisam bila prisutna u KBC-u Rijeka te je zaposlenicima u financijskoj službi KBC-a na osnovi toga bio naložen prekovremeni rad u subotu 26. rujna, kao i da su navedeni podaci zatraženi odmah nakon održavanja konferencije za novinare na kojima je predsjednica SZH ukazala na nepravilnosti u radu uprave KBC-a Rijeka. Tako je poslodavac pokušao ostvariti nadzor nad radom sindikata i kontrolirati priljev financija, što uopće nije od interesa za poslodavca, niti bi poslodavac smio imati financijske podatke o radu SZH-a. Mislim da je zanimljivo što je ravnatelj KBC-a od svih sindikata čije podružnice djeluju pri KBC-u Rijeka zatražio financijske podatke isključivo za Sindikat zdravstva Hrvatske.

Tu je riječ o očitom pokušaju ostvarivanja nadzora nad djelovanjem Sindikata zdravstva Hrvatske i predlaže Državnom inspektoratu Rijeka i Samostalnom sektoru inspekcije u zdravstvu da provedu inspekcijski nadzor i utvrde da je opisanim postupanjem došlo do težeg prekršaja poslodavca te pravnoj osobi i odgovornoj fizičkoj osobi zbog učinjenog prekršaja izrekne novčanu kaznu sukladno članku 228. stavak 1. točka 27. i članku 228. stavak 2.”, navela je šefica sindikata.

Policijska uprava zaprimila prijavu KBC-a

Iz PU primorsko-goranske potvrdili su Novom listu da su zaprimili kaznenu prijavu KBC-a Rijeka. Budući da su izvidi tajni te se provodi istraga, nisu mogli dalje komentirati.

Marko Šlemenšek, pomoćnik ravnatelja za financije u KBC-u Rijeka, ovog tjedna je dobio izvanredni otkaz. Kada je u pitanju priča oko Sindikata zdravstva Hrvatske, on je bio dužan do 29. rujna ravnatelju bolnice dostaviti detalje o kasi uzajamne pomoći za koju su od vlastitih plaća izdvajali članovi Sindikata koji su zaposleni u riječkoj bolnici.