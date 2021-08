Iako smo epidemiološki još uvijek "u žutome", zdravstveni sustav već je počeo pripreme za četvrti val zaraze koronavirusom, odnosno sve veći broj pacijenata s tom dijagnozom u bolnicama. U utorak je već zabilježeno 330 hospitaliziranih zbog covida, od koji je 44 na respiratoru. Zbog toga se u srijedu sastaje ekspertna skupina Ministarstva zdravstva s ciljem organiziranja sustava za četvrti val.

KB Dubrava je bila najveća covid-bolnica u državi sve do kraja prošlog vala zaraze. No, to bi se moglo promijeniti, piše Jutarnji. Naime, zbog statusa covid-bolnice, KB Dubrava nije primala druge pacijente, što je značilo i smanjenu zdravstvenu zaštitu za 350.000 ljudi koji joj gravitiraju. Druge zagrebačke bolnice, su, pak, slale svoje djelatnike u KB Dubravu, zbog čega niti one nisu mogle raditi u punom kapacitetu.

Sve bolnice primaju covid-pacijente

Tijek pandemije donio je neka saznanja o bolesti, ali i o zbrinjavanju pacijenata, a cjepivo je podiglo razinu zaštite građanstva i zdravstvenog kadra. Ravnatelji bolnica tvrde da su spremni za novi val zaraze, odnosno da mogu povećavati svoje covid-odjele ovisno o broju zaraženih. Dodaju i da su im djelatnici spremniji, jer već imaju iskustva od ranije.

Trenutno je najviše oboljelih od covida, njih 69, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", iz koje poručuju da se radi uglavnom o necijepljenim pacijentima. U bolnici su i 34 ostala pacijenta, a neki od njih dolaze iz drugih krajeva Hrvatske. U KB Dubrava je trenutno 10 covid-pacijenata, ali oni su ondje zbog drugih komorbiditeta.

"Osigurat ćemo 120 kreveta za covid pacijente, ali u ovom trenutku dovoljno je već pripremljenih 40 kreveta. Naime, 90 kreveta bit će namijenjeno respiracijskom centru, 24 za intenzivnu jedinicu i šest za dijalizirane pacijente. Sve će to omogućiti da ostatak bolnice radi normalno, a to znači da će se moći raditi ne samo hitni već i elektivni zahvati", objasnio je Ivica Lukšić princip rada bolnice, dodajući da će njeno zdravstveno osoblje moći pokriti sve zahtjeve.

Iz KBC-a Zagreb poručuju da će njihovih 120 djelatnika, koji su u trećem valu radili u Dubravi, ostati na Rebru. Za covid-pacijente su pripremili 32 kreveta, 17 kreveta namijenjeno je intenzivnoj njezi, a još 20 za one koji čekaju PCR test. U slučaju potrebe, kapacitet će se proširiti, napominju. U KBC-u Sestre milosrdnice osigurano je 50 kreveta i mogućnost liječenja kisikom.

U Splitu fali osoblja

Situacija je slična i u drugim gradovima. U Splitu također bilježe povećan broj covid-pacijenata.

"Imamo 63 pozitivna pacijenta od kojih je 17 na respiratoru. Istina je da to nije niti polovica našeg ukupnog kapaciteta od 150 pacijenta, ali problem je kod nas osoblje. Naprosto, covid-pacijenti traže puno veći broj osoblja i tu vidimo mogući problem ako se bolnica bude brzo punila. Ipak nadam se da ćemo kao i dosad sve na kraju riješiti. Upozoravam da je od početka srpnja do jučer u našoj bolnici liječeno samo 5,5 posto cijepljenih. Od 38 pacijenta u istom razdoblju koji su bili na respiratoru samo dva su bila cijepljena", poručio je Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split.

U KBC-u Rijeka trenutno je 17 covid-pacijenata, od kojih je dvoje na respiratoru. Vrijedi spomenuti kako ta bolnica pokriva čak tri županije, pa je organizacija ključna u borbi protiv širenja zaraze, ali i u omogućavanju drugim pacijentima da dobiju potrebnu skrb.

"Pripremamo se za novi val pacijenata, ali ovog puta bit će lakše jer je sve spremno. Svaki tjedan imam sastanak našeg kriznog stožera i dogovaramo organizaciju. Na lokaciji u Rijeci imamo spremno 50 kreveta, a tu je i respiracijski centar za tri županije i to Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku. Na Sušaku imamo 18 kreveta za hitne slučajeve odnosno one koji imaju covid, a doživjeli su neku traumu, probleme sa srcem ili im je potrebna hitna operacija", objašnjava ravnatelj Alen Ružić, dodajući da je moguće proširiti kapacitete na 250 kreveta.