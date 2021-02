KB DUBRAVA, POST COVID ODJEL: Brka riječi, ne može ih izgovoriti, osjećaj zadaha, nedostatka zraka, osjećaj preskakanja srca…

Jučer je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 387 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 2536

U Hrvatskoj je 1258 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 91 pacijent

U posljednja 24 sata preminulo je 17 osoba

U svijetu je potvrđeno 103.538.277 slučajeva zaraze

Oporavilo se 75.140.210, a umrlo ukupno 2.238.022

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Simtomi post Covida

7:03 – Respiratorni, neurološki, kardiovaskularni, samo su neki od problema s kojima se suočavaju osobe koje su preboljele Covid-19. HRT je posjetio post Covid dnevnu bolnicu u Dubravi. Četrdesetogodišnja Silvija u studenom je zbog COVID-a završila na intenzivnom liječenju. Obostrana upala pluća i embolija, u bolnici je bila osam dana. “Imam, naravno, posljedice COVID-a kao većina ljudi, problema s nesanicom, opadanjem kose, disanjem, probadanjem u plućima. Osjećam dosta bol na desnoj strani zbog embolije”, rekla je Silvija. “Poslije ovog svega što sam prošla sad imam veći strah nego na početku od toga svega. U svakom dijelu svog nekog djelovanja ja sam sputana. Imam problema s izgovorom riječi – to sam zaboravila reći, znači gledam u neku stvar, znam kako se zove, ali je ne mogu izgovoriti i brkam riječi, jedno mislim drugo kažem”, dodala je.

I liječnici u postCOVID dnevnoj bolnici imaju što reći. “Momentalno kod ovog gospodina ja mogu zaključiti da je nalaz na plućima uredan”, istaknula je voditeljica respiracijskog centra KB-a Dubrava Nevenka Piskač Živković, dr. med. U dva mjeseca napravili su 532 pregleda. Simptomi su različiti, uz respiratorne tegobe, bilježe i vrtoglavicu, zujanje u ušima, trnce u rukama i nogama. “Uglavnom navode osjećaj zaduha, nedostatka zraka, prolongirani kašalj, poremećaje spavanja, nesanicu, osjećaj gubitka koncentracije, promjene raspoloženja. Pacijenti imaju palpitacije, osjećaj preskakanja srca, nelagodu u prsištu”, naglasila je internistkinja i pulmologinja iz KB-a Dubrava Mirna Vergles, dr. med.

“Znamo da se ustvari događaju promjene na endotelu praktički svih malih i većih krvnih žila, tako da kod takvih bolesnika vidimo učestale tromboze i embolije u raznim organima ne samo plućima”, kazala je voditeljica postCOVID dnevne bolnice prim. dr. sc. Jasna Tekavec Trkanjec, dr. med. “Nisu to samo pacijenti koji su ležali u bolnici već ima puno pacijenata koji su se ambulantno liječili, odnosno kod kuće preboljeli COVID”, poručila je glavna sestra postCOVID dnevne bolnice Ana Vrčković. “Nismo očekivali toliko velik broj pacijenta u postCOVID-u, mislili smo – malo jenjava pandemija, mislili smo da će oporavak njihov ići brže”, istaknula je medicinska sestra Vida Blaić.

Kristijan, koji se koronavirusom zarazio prije četiri mjeseca, kaže: “Nemam nekakvih prevelikih problema, osim jedino kad se jako uspušem kod većeg fizičkog napora. Sad čekam dodatne kontrole pa ćemo vidjeti što će struka reći”, naglasio je Kristijan.

Novi Zeland odobrio cjepivo Pfizer-BioNTecha

7:02 – Novozelandska Uprava za sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda Medsafe privremeno je odobrila upotrebu cjepiva protiv COVID-19 koje su zajednički razvili američki proizvođač lijekova Pfizer Inc i njemački BioNTech, objavila je u srijedu vlada Novog Zelanda. “Privremeno odobrenje cjepiva Pfizer-BioNTech pozitivan je korak u borbi Novog Zelanda protiv COVID-19,” izjavila je premijerka Jacinda Ardern. Poručila je i kako to znači da sada mogu započeti pripreme za prvu fazu uvođenja cijepljenja. Očekuje se da će cjepiva stići na Novi Zeland do kraja prvog tromjesečja, izvijestila je Vlada, dodajući kako će se prvo cijepiti ljudi koji imaju najveće rizike za oboljenje dok će se ostali cijepiti od druge polovice godine.

Venezuela će poslati Brazilu još kisika za liječenje oboljelih

7:01 – Venezuela će poslati daljnje pošiljke kisika kako bi pomogla susjednom Brazilu u liječenju pacijenata zaraženih koronavirusom. rekao je u utorak predsjednik Nicolas Maduro, nakon što je prošlog mjeseca poslao konvoj kamiona napunjenih kisikom u amazonski grad Manaus. Maduro je u utorak rekao da se tri kamiona trenutno pune kisikom koji je proizvela venezuelska državna tvrtka Sidor. Dvije bi bile namijenjene brazilskoj sjevernoj državi Amazonas, dok bi jedna otišla u državu Roraima, rekao je. “Sve je moguće kada između naroda, a u ovom slučaju, između naroda Brazila i Venezuele postoje solidarnost, bratstvo, mir i ljubav”, rekao je Maduro. Dodao je da bi daljnje pošiljke mogle stizati “svako malo” ili tjedno, u skladu s brazilskim potrebama. Epidemija koronavirusa u brazilskoj amazonskoj regiji bila je posebno ozbiljna. Liječnici u bolnicama prepunim pacijenata u glavnom gradu države Manaus rekli su da su neki pacijenti umrli zbog nedostatka kisika. Brazil je izvijestio da ima oko 9,2 milijuna potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, a oko 225.099 Brazilaca umrlo je od te bolesti, najviše u bilo kojoj zemlji osim SAD-a.

Oxfordsko cjepivo protiv covida-19 učinkovito 76 posto

7:00 – Cjepivo protiv covida-19 koje razvijaju Sveučilište Oxford i AstraZeneca ima učinkovitost od 76 posto u prva tri mjeseca od primanja jedne doze, s većom učinkovitošću nakon primjene druge doze, pokazali su u utorak rezultati istraživanja. Rezultati studije, za sada bez recenzije stručnjaka, podržavaju odluku Velike Britanije da vremenski razmak između dviju doza produlji na 12 tjedana, dodaje Sveučilište Oxford. Britanija je odlučila prvom dozom cijepiti što više ljudi kako bi primili barem neku zaštitu protiv virusa, a AstraZeneca je pozdravila taj potez tvrdeći da je produljenje intervala između dviju doza najbolja strategija. Rezultati kliničkih ispitivanja na sudionicima između 18 i 55 godina u Britaniji, Brazilu i Južnoafričkoj Republici su pokazali da je učinkovitost cjepiva od 22. do 90. dana nakon prve doze 76 posto te da tijekom tromjesečnog razdoblja zaštita nije oslabjela, tvrde oksfordski akademici. S 12 ili više tjedana do primjene druge doze učinkovitost se penje na 82,4 posto. Kada se druga doza primi manje od šest tjedana od prve doze, učinkovitost iznosi 54,9 posto.