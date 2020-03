KAŽU DA JE TEK PROLAZNO, ALI BIT ĆE DRASTIČNO: Temperatura se sredinom tjedna u unutrašnjosti Hrvatske penje i do 22 stupnja!

U srijedu i četvrtak temperature bi mogle ići i preko 20 stupnjeva, a do petka bi trebalo biti ulgavnom suho s mjestimičnim oborinama

U Hrvatskoj su šarolike vremenske prilike, pri čemu je pretežno oblačno na krajnjem zapadu zemlje, kao i na krajnjem istoku i jugu, gdje pada i slaba kiša. Vrlo slabe oborine bit će i kasnije tijekom dana i u noći, jer nam se sa zapada približava frontalni poremećaj. Bit će to vrlo slaba oborina, tako da će do petka biti uglavnom suho i barem dijelom sunčano, prognozirala je Tea Blažević za N1 televiziju.

Porast će temperature, tako da bi već u srijedu moglo biti 20-ak stupnjeva na podučju Banovine i Korduna. Četvrtak bi, kako se čini, mogao biti još i topliji uz temperature i do 21, 22 stupnja u dijelovima unutrašnjosti Hrvatske. Međutim, Blažević upozorava da će to biti tek prolazno zatopljenje. Već krajem tjedna čeka nas pad temperatura, od petka, kad će biti i kišovito, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

Iznadprosječno toplo vrijeme

Sljedećih dana, ponajviše sredinom tjedna, nakon duljeg razdoblja s kišom barem ponegdje u Hrvatskoj, mnogi moći uživati u suhom, sunčanom i iznadprosječno toplom vremenu. No, prije toga, imat ćemo i oblaka, i mjestimice još malo kiše, a osobito u ponedjeljak i jutarnjeg mraza, prognozirao je Zoran Vakula za HRT. Za ponedjeljak je najavljeno razvedravanje u istočnim i južnim krajevima, ali i dolazak novih oblaka u zapadne hrvatske krajeve. S tim će oblacima malo kiše ponegdje najvjerojatnije pasti tijekom utorka, samo rijetko još možda i u noći na srijedu.

A u srijedu i posebice četvrtak je pak vrlo velika vjerojatnost prvih dana ovoga ožujka diljem Hrvatske sasvim suhih. Štoviše, i sunčanih, u mnogim krajevima čak s mnogo sati bez ijednog oblaka na nebu. Bit će i iznadprosječno toplo, uz najvišu temperaturu zraka oko 20 °C, na kopnu ponegdje i višu.

Valja se nadati da znatnije nevolje neće prouzročiti promjene u tlaku zraka, koji će u ponedjeljak nastaviti, pa i “pojačati” nedjeljnji pad. Od utorka do četvrtka ponovno će rasti, zatim se opet snižavati, prije nove promjene vremena u petak, kada je opet velika vjerojatnost mjestimične kiše, te još veća za subotnju jaku buru s olujnim udarima na većem dijelu Jadrana, osobito sjevernom.

Porast naoblake u ponedjeljak

U ponedjeljak će na krajnjem istoku Hrvatske oblaka u početku još biti dosta, no ipak će veći dio dana proteći uz pretežno ili barem djelomice sunčano vrijeme. Pritom će vjetar biti slab. Jutarnja temperatura od -3 °C u vedrijim predjelima do 2 °C u Podunavlju, gdje će biti više oblaka. Najviša dnevna od 10 do 13 °C. U središnjoj Hrvatskoj već od jutra postupan porast naoblake i uz granicu sa Slovenijom veći dio dana prevladavat će oblačno vrijeme, a i istočnije će sunčanih razdoblja biti ponajprije prijepodne, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U Gorskom kotaru, Istri te na širem riječkom području prevladavat će oblačno, a sunčanih će razdoblja biti ponajprije u Lici i na otocima. Vjetar slab, ujutro tek rijetko podno Velebita umjerena bura, danju na otvorenom sjeverozapadni vjetar. Navečer će bura jačati i u noći na utorak u Velebitskom kanalu će biti jaka. Najniža temperatura zraka od -4 do 0 °C, duž obale i na otocima između 4 i 8 °C. Najviša dnevna od 8 °C u gorju do 14 °C na otocima sjevernog Jadrana.

Na srednjem dijelu Jadrana najsunčanije, a već u unutrašnjosti Dalmacije oblaka će biti više. Nakon mjestimice slabe i umjerene bure ujutro, danju sjeverozapadni vjetar, a navečer opet bura pa će more biti malo do umjereno valovito. Jutro svježije od nedjeljnog, u unutrašnjosti i uz mraz, a dnevna temperatura između 12 i 15 °C. Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će nakon umjereno oblačnog jutra slijediti većinom sunčan dan. Slabu i umjerenu buru zamijenit će sjeverozapadni i zapadni vjetar.

Postepeno toplije od utorka

Od utorka postupno toplije pa će do petka najviša temperatura u kopnenom području nerijetko porasti i do oko 20 °C. Iako će u utorak uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme pasti i poneka kap kiše, do petka će u većini krajeva prevladavati suho vrijeme, a sredina tjedna obilovat će suncem. Petak vrlo vjerojatno donosi promjenu s kojom će osim mjestimične kiše stići i nešto hladniji zrak.

Na Jadranu veći dio tjedna u znaku suhog i većinom sunčanog vremena, a ni vjetar neće biti odveć jak, izuzev u utorak, kada će bura, posebice u prvom dijelu dana ponegdje stvarati i manje teškoće u prometu. Temperatura također u porastu, no ipak sramežljivije nego na kopnu, kako to i inače biva u ovo doba godine. Potkraj petka i subotu raste vjerojatnost za promjenu i novu epizodu olujne bure, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.