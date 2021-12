Visoki prekršajni sud u Zagrebu odbio je žalbu aktivista udruge "Are You Syrious?" Dragana Umičevića i pravomoćno ga osudio na plaćanje novčane kazne od 60.000 kuna zbog "pomaganja u ilegalnom prelasku granice" afganistanskoj obitelji Hussiny, čija je šestogodišnja kćer Madine poginula u naletu vlaka. Njegova se pomoć sastojala u tome da je obitelji pomogao da zatraži azil u Hrvatskoj.

“Na teret mi se stavlja sudjelovanje, pomaganje u ilegalnom prelasku granice, a situacija je bila sasvim drugačija. Ljudi iz Udruge Are You Syrious? i ja smo sve radili po zakonu. Obitelj je u trenutku kad sam bio obaviješten o tome već bila na teritoriju Hrvatske. Nikad nisam imao izravan kontakt s ljudima, sve je išlo preko Udruge, ja sam bio samo posrednik u svojstvu toga da osvjedočim da će njihova prava da zatraže azil na koji su po zakonu imali pravo", komentirao je Umičević cijelu situaciju za N1.

'Optužbe su neosnovane'

“Sve što smo radili, radili smo po zakonu jer drugačije nismo mogli. Sve ove optužbe su neosnovane”, dodao je.

Karolina Rugle iz Udruge Are You Syrious? navela je da se strani državljanin može obratiti samo MUP-u, odnosno policiji da ima namjeru za traženje azila.

“Jedno dugo razdoblje postalo je nemoguće doći do toga da se uzme u obzir vaša namjera za traženjem azila, a kamoli da su one bile osporavane. Nije uopće dolazilo to toga da ljudi uspiju doći u policiju i reći da žele zatražiti azil. Ako bi pokušali, dogodio bi se push back, odnosno nezakonito vraćanje ljudi u druge zemlje, u našem slučaju u BiH i Srbiju”, kazala je Rugle.

Rugle: 'Događaju se kolektivna protjerivanja'

“To se ne događa onako kako ljudi to zamišljaju: da ljudi dođu pred granicu i policajci kažu nemojte ulaziti ilegalno. To se događa i iz glavnog grada i iz Karlovca i iz Slavonskog Broda, iz de facto cijele zemlje. Događaju se kolektivna protjerivanja", dodala je Rugle.

Umičević je potom pojasnio kako se policija ponašala te večeri. "Došao sam pred policijski punkt na granici na kojem nije bilo nikoga. Kucao sam, nitko se nije pojavljivao da bi nakon nekoliko trenutaka desetak policajaca iskočilo iz kanala. Kasnije sam doznao da su oni već imali obitelj", prisjetio se Umičević koji mora platiti 60.000 kuna kazne.

"Da nije Udruge koja stoji iza mene, da nije ljudi koji pomažu, to bi značilo veliki problem, kao i svakom prosječnom građaninu Hrvatske; 60.000 kuna nije mali iznos. Radio sam prema svojoj savjesti i na kraju krajeva – prema zakonu. Priča je za mene čista, nemam nikakvih sumnji u to što sam napravio", poručio je.

'Na meni pokušavaju trenirati strogoću'

Rugle je podsjetila što se dalje događalo u slučaju. “Obitelj je završila u nezakonitoj detenciji, a odvojili su maloljetnike, djecu od roditelja. Od te iste maloljetnice su uzimane izjave u slučaju protiv Umičevića, od djeteta bez prevoditelja koji govori njezin jezik i dok je dijete bilo u detenciji. To su samo neki od bizarnih elemenata u tom slučaju”, rekla je Rugle.

Umičević je kazao da mu se čini da je on "netko na kome se pokušava trenirati strogoća".

'Većina ljudi ne zna kako je biti izbjeglica'

“Mislim da je tu manje stvar pravosuđa, a više politike. Da nisam ja, bio bi vjerojatno netko drugi. Mislim da je cilj obeshrabriti ljude”, dodao je.

Umičević je objasnio i što ga je motiviralo da pomogne Madininoj obitelji. “Ne tako davno puno ljudi su i ovdje bili izbjeglice i izbjegli su ljudi i iz Hrvatske. Većina ljudi ovdje zna kako je biti izbjeglica i što znači proživjeti rat. Tim ljudima je trebala pomoć u tom trenutku i osjećao sam moralnu obvezu da doprinesem tome, da tim ljudima olakšam te patnje koje su prolazili", zaključio je Umičević.