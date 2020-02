KAZNENA PRIJAVA ZBOG SPALJIVANJA GAY-PARA U IMOTSKOM; Reagirala je i bivša premijerka: ‘Oni nemaju milosti prema drugima…’

U tradicionalnoj Bakovoj povorci u Imotskom jučer su spaljene lutke gay-para s djetetom, što je naišlo na osudu cijele javnosti, a Arsen Bauk će podnijeti kaznenu prijavu protiv organizatora

Tradicionalna karnevalska Bakova povorka koja se svake godine održava u Imotskom tijekom pokladnog razdoblja ove je nedjelje šokirala Hrvatsku. U povorci u kojoj se lokalno stanovništvo maskira u razne likove, kao i u drugim krajevima Hrvatske, spaljuje se pokladna lutka ili “krnje”. Ove godine je to bio gay-par s udomljenim djetetom na kojemu je bila nalijepljena fotografija SDP-ovog saborskog zastupnika Nenada Stazića i nacrtana petokraka.

To je izazvalo niz negativni reakcija u javnosti, a najdalje je otišao Stazićev stranački kolega Arsen Bauk koji je najavio podnošenje kaznene prijave protiv organizatora zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju.

“Sutra ću u Policijskoj postaji Imotski podnijeti kaznenu prijavu protiv organizatora karnevalske povorke zbog kaznenog djela iz članka 325. Kaznenog zakona”, potvrdio je Bauk na Facebooku.

Veći domoljubi od palitelja

Bojan Glavašević je u svojoj osudi čina spomenuo Ivu Šegotu i Mladena Kožića, životne partnere koji dvije godine vode bitku za pravo na udomljavanje djeteta. Njih su Imoćani ove godine odlučili spaliti u karnevalskoj povorci.

“Mladen i Ivo su više domoljubi, više hrabri i više budućnost Hrvatske od onih koji su spalili njihove likove, lik djeteta kojemu žele dati dom i ono čega se svi ‘palitelji’ zapravo pribojavaju: promjene. A promjena dolazi. U njoj će sreću pronaći Mladen i Ivo, a ne palitelji”, napisao je na Twitteru Glavašević.

‘Ministrica i dalje nije nadležna’

Promptno je na Twitteru reagirala i pučka pravobraniteljica Lora Vidović: “Ne znam kako ovo može biti zabavno – meni je to nerazumljivo, porazno i tužno. I uči djecu da je mrziti ok. To je neprihvatljivo.”

Događaj s karnevalske proslave najžešće je komentirala bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor koja nije birala riječi za Imoćane, a dotaknula se i indolentnosti resorne ministrice Vesne Bedeković u slučaju Šegote i Kožića.

“Ovi palitelji u Imotskom zapalili bi sve nas koji smo različiti zbog različitih razloga. Oni nemaju milosti prema drugima i drugačijima jer nemaju ni ljubavi ni srca i jer im nije važno kakvi su ljudi. A ministrica i dalje nije nadležna”, tvitala je Kosor.