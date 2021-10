Snimka premlaćivanja migranata na granici BiH i Hrvatske, koja je objavljena u RTL-ovoj emisiji Potraga, digla je na noge cijelu Hrvatsku, a od otkrivanja incidenta na zelenoj granici do suspenzije trojice interventnih policajca prošlo je manje od tjedan dana.

RTL doznaje da je suspendiranjem spomenute trojice za policiju slučaj zaključen te da ikakvih dodatnih sankcija neće biti. Policija, naime, tvrdi da unutar sustava nije utvrđena zapovjedna odgovornost za nasilje nad migrantima.

Nisu prve optužbe na račun hrvatske policije

"Ne postoje nikakve nekakve specijalne naredbe, zapovjedi od ne znam koga iz sustava. Ako ja kao glavni ravnatelj tri puta mjesečno, minimalno, posebno upozoravam da nije dopuštena nikakva upotreba sile, posebno prema ranjivim kategorijama, migrantima, djeci, ženama - znači to kontinuirano ide na teren", poručio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Ovo nije prvi put da se hrvatska policija optužuje za protjerivanje i mlaćenje migranata koje se odvraća s hrvatskog teritorija bez da im se da prilika za traženje azila. Pitanje tzv. pushbacka, pogotovo onog nasilnog, spominje se već godinama.

Primjerice, na snimci iz 2018. godine vidi se policijsko postupanje na granici s BiH, odnosno policajac s pištoljem koji naređuje kretanje migrantima u jednom redu dok drugi nogom odguruje migranta. Tada je snimljeno 240 sati materijala, i to pomoću kamere koja je bila skrivena u ambalaži tetrapaka na ruševnoj kući u mjestu Lohovo u blizini šumskog puta kojim migranti iz Bosne i Hercegovine ilegalno ulaze u zemlju.

I migranti bili spremni na lažne optužbe

Osim kadrova gdje policija odvraća migrante, nikad do sada na snimkama nije bilo zabilježeno konkretno nasilje. Ali zabilježeni su neprimjereni slučajevi poput onoga kada su policajci prisiljavali migrante da uzvikuju 'Dinamo Zagreb!'.

S druge strane, i migranti su bili spremni na sve kako bi došli do Europe, pa i na brojne lažne optužbe na račun policije. Još je svjež primjer Sirijca koji je 2018. godine digao sve na noge tvrdeći da ga je hrvatska policija odvojila od kćeri, da bi kasnije bilo utvrđeno da uopće nije ni došao u Europu s djevojčicom. Policiju su migranti optuživali i da im otima stvari te da ih svakodnevno tuku, no to bi se uvijek demantiralo, a nije bilo ni čvrstih dokaza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ovotjedni slučaj prvi je konkretan dokaz policijskog nasilja. Međunarodna mreža novinara, koja je sve dokumentirala, ne vjeruje da je to bila odluka pojedinaca, već i da je EU sa svime dobro upoznat. Što se točno događa na zelenoj granici, teško da će i sami policajci ikada javno priznati strahujući od gubitka posla.

Interna prepiska policajaca: 'To se tolerira i potiče'

A da im nije lako, vidi se iz prepiske jedne interne policijske grupe koju je RTL dobio uvid.

"Je, je, smještaju nam…Stvar je u tome što se radi kako se radi, zna se da se tako radi, to se ne samo tolerira, nego i potiče, a kad ešto izađe van, prave se blesavi, iznenađeni i uvrijeđeni. Pa sad ti idi dalje radi, znaš što se očekuje, a ne znaš hoće li te tko zbog toga stisnuti…"

"Da, sami su otišli u šumu, skinuli oznake, stavili fantomke, tjerali ljude preko granice… Nama stvarno svašta pada na pamet, valjda od dosade…"

"A, da…mi smo inače poznati po tome da djelujemo samovoljno… Idemo maricama gdje hoćemo i vozimo koga hoćemo u službenim autima."

'Imamo apsolutno nultu toleranciju prema nasiju'

Postavlja se pitanje hoće li, osim trojice policajaca, netko od nadležnih odgovarati zbog ovog slučaja.

"Mi imamo apsolutno nultu toleranciju prema nasiju i apsolutno je nemoguće da bi netko naložio, rekao ili podržavao bilo kakvo udaranje, bez obzira na intenzitet ovog slučaja - je li ga udario manje, jače, bilo kako, na bilo koji način. Tu je stvarno nulta tolerancija", poručio je prije četiri dana načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno.