'NEĆEMO ODUSTATI' / 'Katolički muževi' ponovo klečali na glavnom zagrebačkom trgu: Neki su imali i ustaške simbole, a ovaj put je kontra njih bila 'Tiha misa'

I ove subote se molila krunica na Trgu bana Josipa Jelačića. Čelnik udruge Vigilare Vice John Batarelo uoči ovog okupljanja je na Facebooku poručio da se radi o "katoličkim muževima" koji mole krunicu te da ih napada "woke sekularistička ekipa". Navodi i da neće odustati te da će se nastaviti okupljati na Trgu svake prve subote u mjesecu. Tako se tristotinjak ljudi okupilo u 8 sati i molilo krunicu, pjevalo i klečalo, no pedesetak metara od njih odvijao se drukčiji performans šutnje - "Tiha misa" kojeg je organizirala Arijana Lekić Fridrih sa svojom udrugom Domino. To je bio odgovor na "pokušaj reafirmacije narušenog koncepta muževnosti i cilja okupljenih muškaraca koji žele dovesti do toga da žene ne odlučuju o učenju". U njezinom performansu devet osoba je stajalo ispred 13 ruža koje su predstavljale žrtve femicida u Hrvatskoj.