Statistika demantira turističke katastrofičare i nevjerne Tome. Prema informacijskom sustavu za prijavu i odjavu gostiju eVisitor od početka godine Hrvatsku je posjetilo nešto više od 16 milijuna turista koji su ostvarili 87,7 milijuna noćenja, piše u petak Večernji list.

Brojke su za proteklih osam mjeseci bolje nego lani sedam posto u dolascima i dva posto u noćenjima, a u odnosu na najbolju godinu ikad za hrvatski turizam, 2019., rezultat je izjednačen. Podaci još nisu potpuni, precizne brojke znat ćemo za nekoliko dana, kao i to kako je prošao sam kolovoz.

Inače, zasad znamo da je većina od deset najvažnijih emitivnih tržišta u ovoj godini dala više turista nego lani, a neka su prebacila i spominjanu 2019. Ponajveći europski putnici i naši tradicionalno najbrojniji gosti Nijemci, koji praktički diktiraju uspjeh sezone na cijelom Mediteranu, s nešto više od 2,6 milijuna dolazaka i 18,5 milijuna noćenja zadržavaju svoju vodeću poziciju u Hrvatskoj i tijekom 2023.

Istina, ovih vjernih hrvatskih gostiju dosad je bilo dva posto manje nego lani, dok minus u noćenjima prema prošloj godini iznosi četiri posto. No treba reći da su njemački turisti lani nadmašili sve dotadašnje rekorde u Hrvatskoj pa su ove godine za osam mjeseci bili čak 12 posto brojniji nego 2019. No turistička utakmica se još igra, a još se početkom ljeta znalo da će start glavnog dijela sezone, zbog kasnijeg završetka školske godine u nekim njemačkim pokrajinama, biti nešto slabiji, pa do kraja 2023. nije isključen i neki novi rekord Nijemaca.

“U rujnu će kod nas njemačkih gostiju biti više nego u srpnju”, procjenjivali su još proljetos turistički profesionalci, a uskoro ćemo saznati hoće li tome uistinu biti tako, piše novinarka Večernjeg lista Radmila Kovačević.

