KATASTROFALAN PROPUST! Evo za što terete odgovorne za urušavanje fasade i skele u Rijeci: Netko je mogao poginuti

Podignuta je optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog urušavanja fasade i građevinske skele u Rijeci

Trojica odgovornih osoba za građevinske radove na rekonstrukciji zgrade u Rijeci, pri čemu se urušila fasada i građevinska skela na obližnju Adamićevu ulicu, optuženi su za kažnjiva djela opasnih građevinskih radova na Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je nakon provedenog istraživanja podiglo optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana starosti 38, 43 i 52 godina, izvijestio je riječki ODO.

Katastrofalan propust

Prvookrivljeni je kao glavni inženjer protivno pravilima struke i praksi od 19. do 22. studenog 2018, svjestan da takvo postupanje može dovesti do posljedice kojom se izaziva opasnost za ljude ili imovinu većeg opsega, koristio stiropor kao vanjsku oplatu, a on se ne može povezati s unutarnjom oplatom zida pa je nepodoban za opterećenje, stoji u priopćenju ODO.

Tadašnji nadzorni inženjer za konstrukciju je propustio nadzirati građenje sukladno propisima, iako je znao za neodgovarajuće korištenje stiropora. Nakon što ga je glavni inženjer gradilišta pozvao da pregleda oplatu i konstrukciju upisom u građevinski dnevnik, tereti ga se da je dopustio betoniranje.

Tadašnji glavni nadzorni inženjer se tereti da je potpisao stranice građevinskog dnevnika, znajući da nema potrebna znanja i da nije mjerodavan za pregled konstrukcije. Time je, iako neovlašten, omogućio daljnje betoniranje, izvijestilo je ODO u Rijeci.

Prenamjena bivše zgrade pošte

Dio fasade i građevinska skela urušili su se 22. studenoga 2018. tijekom prenamjene bivše glavne zgrade pošte u Rijeci u robnu kuću. Pali su na vrlo prometnu Adamićevu ulicu a pukim slučajem nije oštećeno ni jedno vozilo niti je bilo ozlijeđenih osoba.