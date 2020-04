Meni je iskreno žao da oni dođu blizu, negdje blizu svojih nekretnina i vikendica i da ne mogu doći do svoje nekretnine. Neću reći da je to naša krivica jer smatram da nije. Nacionalni stožer je propisao te odluke i mi ih samo provodimo, navodi Davor Fabijanić, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Paga

Mnogi vlasnici vikendica i kuća na hrvatskim otocima proteklih dana morali su se pred ciljem vratiti kući jer nisu imali propusnicu otočnog stožera.

Kako javlja RTL Danas, Iva Skledar je s obitelji došla iz Zagreba u obiteljsku vikendicu na Pag. U kući imaju radove, a trebaju srediti i okućnicu. Za doći do Paga trebale su im dvije propusnice.

“To je otprilike trajalo nekih desetak dana. Preko Općine u Stenjevcu, pa Ministarstva uprave i na kraju preko Nacionalnog stožera civilne zaštite sam dobila propusnice do Paškog mosta i onda od Paškog mosta, tu nije bilo nikakvih problema s otočkom civilnom zaštitom”, ističe Iva.

No, dio vlasnika vikendica nije znao da treba imati i otočnu propusnicu, pa su vraćeni natrag s kontrolnog punkta na Paškom mostu.

“Postavljen je prometno-blokadni punkt na Paškom mostu jer osobe koje imaju prebivalište u Zadarskoj županiji mogu nesmetano se kretati po Županiji, pa tako i na otok Pag i druge otoke, dok stanovnici drugih županija koji dolaze na otok Pag moraju imati i propusnicu otočnog stožera”, objasnila je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Načelnik prima stotine poziva i mailova: ‘Meni je iskreno žao, ali…’

Načelnik paškog Stožera kaže da zadnjih dana prima stotine poziva i mailova vlasnika vikendica koji žele obići svoju imovinu i vidjeti je li sve u redu u kućama. Zbog velike količine upita za propusnicama nekada treba i 24 sata da odgovore na sve upite.

“Meni je iskreno žao da oni dođu blizu, negdje blizu svojih nekretnina i vikendica i da ne mogu doći do svoje nekretnine. Neću reći da je to naša krivica jer smatram da nije. Nacionalni stožer je propisao te odluke i mi ih samo provodimo”, branio se Davor Fabijanić, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Paga. Propusnice unutar Županije još uvijek trebaju i domaćem stanovništvu. A most se tretira kao i trajekt jer je Pag otok, a za otoke i dalje vrijedi stoži režim u protoku ljudi i roba, javlja RTL Danas.

