U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović. Uvodno se osvrnula na optužnicu DORH-a koja je neki dan odbačena, a gdje joj se na teret stavlja da je 2019. godine kršila izbornu šutnju.

"To bi trebala biti zadaća svakog tko je uključen u politiku da na taj dan, s obzirom na našu ogromnu apstinenciju od izbora da se poziva ljude da izađu na izbore. Optužni prijedlog je povučen u petak navečer, u ponedjeljak ujutro je trebalo biti ročište. DORH je očito zaključio da je stvarno riječ o ogromnoj blamaži. Ta blamaža je pokazala s čim se oni zapravo bave“, rekla je Peović, dodajući da ovo nije jedini primjer koji pokazuje što zapravo DORH radi.

"Oni se bave s političkim oponentima Andreja Plenkovića“, rekla je zastupnica.

Peović ne navela neke od primjera gdje su povrijeđena prava radnika, a s kojima bi se DORH trebao pozabaviti pa to ne rade. "Njima bi trebala biti osnovna zadaća da se bave pitanjima koja oštećuju i idu protiv samog stanovništva Hrvatske. Oni bi trebali biti ta institucija koja brani i našu zemlju i naše ljude od onih stvari koje mogu biti štetne“, kazala je.

Upitana treba li ukinuti izbornu šutnju, kaže da postoji problem ako se na dan izbora objavljuju navodni ili tko zna kako izmjereni anketni rezultati. "Na taj način možete poticati da se ide glasati za jednu stranku koja ima više šanse od neke druge. Stvari stvarno mogu biti osjetljive na taj dan izbora. No činjenica je da ovakvi zakoni kakve imamo, a to je tri izbora, a različita izborna pravila, da je to sve samo ne nekakva pravednost i ujednačavanje onoga što se smije i što se ne smije", rekla je.

"I sam je Đuro Sessa te 2019. na dan kada, paradoksalno, DIP šalje prijavu protiv mene DORH-u, dao intervju u kojem je rekao da bi izbornu šutnju trebalo ukinuti jer ona je u kontekstu današnjice nekakva relikvija i ne može se to kontrolirati“, kazala je.

"Oni su na mojem primjeru išli jačati i pokazivati mišiće jer su po prvi puta krenuli primjenjivati zakon o izborima za Europski parlament na ovaj način", dodaje.

"Bila je rasprava u Saboru koja je ukazivala na to da je taj članak zakona potpuno nedorečen i nejasan“, istaknula je zastupnica, dodajući da tamo stoji da bi objavljivanje fotografije kandidata putem medija javnog priopćavanja bilo kršenje predizborne šutnje.

Pravo na štrajk

Komentirala je najavljeni štrajk liječnika. "Liječnici imaju svako pravo na štrajk iako moramo reći da su njihove plaće, kada se kumulativno gleda, više od prosjeka Hrvatske, ali to treba uzeti sa skepsom i uzeti u obzir da je privilegirana jedna mala liječnička klika i da su općenito gledano liječnici i drugi zdravstveni radnici u lošoj situaciji", kazala je, dodajući da svi oni gledaju propadanje zdravstva i zdravstvene skrbi koja se više ne može pružiti većem dijelu stanovništva.

"U ovom trenutku imamo ljude koji rade u nevjerojatnim uvjetima“, kazala je, dodavši da je nedavno bila na jednoj operaciji te svojim primjerom može svjedočiti da je rad u zdravstvu skoro pa nemoguća misija. "Što ste niže na toj hijerarhijskoj ljestvici to je teže obavljati taj posao. Ti ljudi su u vrlo teškoj situaciji", dodaje.

"Zdravstvena struka postaje devastirana ne samo zbog toga što su plaće niske, plaće su niske u svim sektorima, nego je sa zdravstvom dodatni problem da privatno zdravstvo uništava javno zdravstvo na način da oni koji rade u njemu su u težim uvjetima, ali i koji se liječe u njemu su u sve težim uvjetima", kaže Peović.

"Dio liječničkih lobija ne želi o tome govoriti, ali to treba staviti kao temu dnevnog reda. Većina liječnika uopće u tome ne participira i to ne ide njima u prilog niti im je to u korist. Ta mala klika liječnika, možda nekih 25 %, radi i u privatnom i u javnom", dodaje.

"Svi znamo kada dođete do liječnika koji radi i u privatnom sektoru da će vas vrelo često pozvati da dođete u njegovu privatnu ordinaciju, obrnuto kada dođete u njegovu privatnu ordinaciju da će koristiti javnu uslugu kako bi nadopunio svoju uslugu u privatnom sektoru", kazala je Katarina Peović. Dodala je da taj komplot, "suradnja" između javnog i privatnog uništava naše zdravstvo. Smatra da je potpuno neprihvatljivo da se ta sprega stalno obnavlja na štetu javnog zdravstva.

Peović kaže da između privatnog i javnog mora biti napravljen "kirurški rez" i da to mora biti odvojeno. "Privatno neka se bori za svoj status samostalno, a ne tako da uništava javno", rekla je.

Plaće su opravdanje za štrajk

Saborsaka zastupnica se osvrnula i na svoju izjavu da je vrijeme za "generalni štrajk". Smatra da bismo trebali izaći na ulice i boriti se za svoja prava, spomenuvši pritom Francuze koji već tjednima prosvjeduju zbog izmjene zakona o mirovinskom sustavu. Konstatirala je da smo mi spremni trpjeti dokle god ide, pa i kada ne ide čak. "Mi se moramo naučiti kao Francuzi da možemo promijeniti političke odluke onih koji ih donose kontra radnih ljudi, radnog naroda“, rekla je.

"Ova vlada radi samo za tanki sloj ljudi, to je kao ulje na vodi, za takvu elitu koja ne živi od svog rada nego od menađeriranja tuđeg rada", smatra.

"Kod nas su apsolutno opravdanje za generalni štrajk plaće; plaće u odnosu na troškove života", kaže. "Više smo puta upozoravali da je manipulacija statistikom koju provodi Vlada razlog možda i zbog kojeg oni dobivaju izbore", upozorila je.

"Usuglasili su se s tom europskom direktivom koja kaže da naša minimalna plaća mora biti 60% prosječne plaće. Ali naša prosječna plaća je toliko niža od drugih plaća u Europi da je to smiješno. Oni kada nama govore da su digli plaće u odnosu na SDP-ovu Vladu, to je u potpunosti manipulacija činjenicama“, kazala je.

"Za razliku od ondašnjeg vremena, SDP-ova Vlada bila je u trenutku krize kada su se svugdje u Europi dešavale slične situacije. Ova Vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića traje već dovoljno dugo da je taj rast koji on spominje potpuno neprihvatljiv“, rekla je, pojasnivši da se on ne uspoređuje s tim koliko su rasle plaće u drugim zemljama.

"Kada vi tako ni iz čega donosite statističke podatke, sve zvuči bajno. Ali drugdje su plaće, nakon velike krize 2008./2009. rasle neusporedivo više pa do danas, troškovi života su negdje neusporedivo niži i mi imamo i prikrivenu inflaciju. Govorimo o inflaciji od 10 do 13 posto na godišnjoj razini, a zapravo je ta inflacija za siromašne 30, 40 pa i 50%", rekla je, dodavši da se inflacija treba gledati u odnosu na tu socijalnu i imovinsku kategoriju kojoj određena populacija spada.

"Imamo apsolutno pravo pozivati na generalni štrajk u svim segmentima društva – mediji, liječnici, državne i javne službe, Woltovci, radnici u trgovinama – svi odreda imaju preniske plaće. Te plaće se neće povećati ako mi ne počnemo javno prosvjedovati i vršiti pritisak", rekla je Katarina Peović.

"Kod nas je problem da je privatni sektor u potpunosti nezaštićen, ti ljudi nisu jako sindikalno organizirani, često sindikati ne rade svoj posao u mnogim firmama; srećom pojavljuju se mali sindikati koji rade svoj posao, ali moramo stvarno kao radnici, kao oni koji žive od svog rada shvatiti da se neće ništa promijeniti ukoliko mi ne počnemo izlaziti na ulice i ujedinjeno zastupati svoja prava", kaže.

"Sada će liječnici izaći na ulice, bili su novinari, bili su Woltovci, svako štrajka i prosvjeduje samo za sebe. Potrebno je da se svi ti štrajkovi i prosvjedi ujedine i da ljudi shvate da ako izađemo ujedinjeni i zajedno na ulice, onda smo nepobjedivi. Ako svatko izlazi samo za sebe i misli da onaj drugi se mora izboriti sam za svoja prava, to nije dovoljno", dodala je.

"Javne službe još donekle imaju neku polugu s kojom pregovaraju i pritišću Vladu. Privatni sektor nema tu polugu. Ali ukoliko svio zajedno krenemo prosvjedovati i podržavamo jedni druge onda i jedan i drugi će imati polugu i prema vladi i prema svojim poslodavcima i moći ćemo nešto napraviti", rekla je saborska zastupnica Katarina Peović.

Što je još rekla o prosvjednima radnika Wolta te superizbornoj godini koja je pred nama te mogućnosti da se oporba udruži kako bi se s vlasti skinuo HDZ, pogledajte u cijelom intervjuu.