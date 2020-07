KATARINA PEOVIĆ ODLUČNA: ‘Nisam spremna dići ruku za Škoru kao potpredsjednika Sabora’

‘Mislim da nije dobra praksa da Miroslav Škoro bude potpredsjednik Sabora jer je to jedna dosta protokolarna funkcija u kojoj se rigidna desnica koja donosi pa i sociopatske mjere može prikazati kao benigna’, smatra Peović

Katarina Peović, novoizabrana saborska zastupnica platforme Možemo! iz redova Radničke fronte na televiziji N1 pojasnila je svoju kontroverznu ideju o progresivnom oporezivanju štednje.

Kazala je kako se ne radi o oduzimanju ušteđevine, već u progresivnom oporezivanju, mjeri prepoznatoj i korištenoj u brojnim razvijenim i kapitalističkim zemljama, poput Francuske, Španjolske i Velike Britanije.

‘To je normalna mjera i u bogatim kapitalističkim zemljama’

“Mi smo tu mislili na jednu mjeru koja je sasvim normalna i u kapitalističkim, bogatim zemljama. Bila je tumačena svakako, ali oni koji su nam dali glas razumjeli su o čemu se radi. Riječ je o progresivnom oporezivanju štednje iznad 700 tisuća kuna, što nije iznos koji smo mi naveli, nego je iznos koji Državna agencija za štedne uloge garantira u bankarskoj krizi. To su iznosi koje ima samo 51.000 ljudi u Hrvatskoj. Mi imamo 300.000 djece – i to prije koronakrize – koja žive u siromaštvu, 52 posto umirovljenika koji žive u siromaštvu, preko jedne trećine ljudi koji žive na granici siromaštvu… To su sve pokazatelji koji se u koronakrizi za obespravljenu većinu zasigurno nisu poboljšali, već pogoršali”, kazala je dodavši kako teret krize mora podijeliti i ona manjina koja ima puno.

‘Škori bi ta funkcija mogla biti dobra platforma…’

Očitovala se i o tome bi li digla ruku za Miroslava Škoru kao potpredsjednika Sabora.

“Nisam spreman dići ruku za Škoru kao potpredsjednika Sabora, ali tu je naš klub peti klub po veličini, tako da nemamo neke poluge da mijenjamo stvari u tom pogledu. Mislim da nije dobra praksa da Miroslav Škoro bude potpredsjednik Sabora jer je to jedna dosta protokolarna funkcija u kojoj se rigidna desnica koja donosi pa i sociopatske mjere može prikazati kao benigna. Mislim da je Škoro pokazao da je dobar zabavljač, ali ta funkcija bi mu mogla biti dobra platforma da prikaže neke politike koje su sada dosta neprihvatljive”, smatra Peović.

