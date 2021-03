KATARINA PEOVIĆ: ‘Milanović iznenađuje klasnom analizom kad se nađe u situaciji s neistomišljenicima’; Mi ćemo podržati Đurđević’

‘Izuzeće države iz brige za zdravlje nas je i dovelo tu gdje jesmo. Nije stvar u tome da se radi o nekom altruističkom radu, ali država nije Plenković’, poručila je Katarina Peović

Saborska zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović govorila je o dugu veledrogerijama te o izjavama predsjednika Zorana Milanovića. U Studiju uživo N1 Televizije na početku se osvrnula na izjave predsjednika Uprave Oktalpharme, Ivana Klobučara koji je rekao da pacijenti neće dobiti potreban lijek ako ga ne bude bilo.

Dug prema veledrogerijama

“Ne znam koliko je radikalno, ali sigurno je potrebno jer čujete i s drugih strana poruke koje su radikalne. Ako se neće platiti, neće biti lijekova i to se sve događa kada imamo treći val i to je radikalna situacija. Ovaj gospodin je sada socijaldarvinistički opisao što će se događati, ako nema novaca, nema lijekova i to je prilično realna situacija. Veledrogerije se vode interesom i mi smo govorili da država treba preuzeti nabavku lijekova i prioritet nije profit nego zdravlje”, rekla je Peović.

U trenutnoj situaciji sa zdravstvom kritizirala je ponašanje države. “Htjela sam reći, država je apsolutno neracionalna. Ako želimo staviti naglasak na zdravstvo, hajdemo raskinuti vatikanske ugovore i novac usmjeriti tamo gdje je potrebno. Veledrogerije uistinu poskupljuju cijenu nabavke lijekova. I te kako se pokazalo netočno da je država najgori gospodar. Pliva je provodila sumamed, vjerojatno bismo mogli proizvoditi i cjepivo da imamo Imunološki.

Doveli smo se do toga da sada nemamo ništa zbog te mantre da država nije dobar gospodar. Najbolji primjer je američko zdravstvo gdje imate situaciju gdje se privatnim kompanijama daje da odlučuju o zdravstvu, Amerika tri puta više ulaže od Kube, a imaju tri puta više smrti na porodima. I mi idemo u tom američkom smjeru”, rekla je.

‘Država nije Plenković’

Naglasila je da se državu ne može poistovjećivati s Andrejom Plenkovićem. “Izuzeće države iz brige za zdravlje nas je i dovelo tu gdje jesmo. Nije stvar u tome da se radi o nekom altruističkom radu, ali država nije Plenković. Stalno slušamo da je problem javnog sektora taj uhljebski mentalitet. Mi stvarno idemo prema američkom modelu gdje najveći broj uhljeba radi u tim privatnim kompanijama i kada je Obama htio provesti famozni Obamacare dobiti ste odgovor da će puno ljudi izgubiti posao.

Ideja da mi sad idemo u dobrom smjeru i da samo trebamo pojačati uvjete tržišne utakmice je potpuno promašena. Mi nemamo cjepivo, ljudi se idu cijepiti u Srbiju”, rekla je. Peović je dodala da se ne slaže s tvrdnjom da je trenutna Vlada neuspješna. “Oni su jako uspješni, provode program koji su si zacrtali”.

O Milanoviću

Komentirajući izjave predsjednika Milanovića, Peović je rekla da ima problem s tim što “udara na najslabije”. “Fascinantno je da Milanović ni u kojoj drugoj prilici neće iznenaditi sa svojom klasnom analizom osim kada se nađe u situaciji sa svojim neistomišljenicima. Pupovac ne može reprezentirati prave Srbe, bogate žene ne mogu reprezentirati zlostavljane žele jer nisu klasno jednake, ja ne mogu predstavljati radničku klasu jer sam sveučilišna profesorica. U svakoj drugoj prilici će vas Milanović ismijati i sprdati se s vama ako imate klasnu perspektivu”, rekla je.

Na kraju je dodala da će Radnička fronta podržati Zlatu Đurđević, koju smatraju dobrom kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda. Također, Peović smatra da opoziv predsjednika Republike nije realna opcija.