Saborska zastupnica Katarina Peović tijekom aktualca žestoko je napala premijera Andreja Plenkovića oko Zakona o pomorskom dobru ističući kako se jedan zadarski investitor hvali da će oni koji kupe njegove vile imati privatne plaže. Izazvalo je to burnu premijerovu reakciju, ali i HDZ-ove zastupnice Majde Burić.

"Vi ne samo da niste glasali za onu deklaraciju o Ukrajini, nego niste ni sada", rekao je Plenković i nastavio.

Optužila Vladu

"Usto optužujete Vladu da je kvislinška. Zakon o pomorskom dobru prihvatila je Vlada, nema situacije u kojima se ljudima ne može dozvoliti dolazak na plažu. Čitajte zakone, iznesite argumente. Suzdržite se od teških riječi. Sve te vaše komentare možete mačku o rep objesiti. I ne govorite više da je ovo kvislinška Vlada. Zašto i za koga vi radite, gospođo, to je pravo pitanje", poručio je Plenković.

Burić je potom napala Peović da ima rusoljubno srce, a spominjala je i obiteljsko nasilje.

Uvrede

"Osim što kontinuirano pokazuje svoje rusoljubno srce, vjerojatno i srboljubno, ona je prema napisima medija fizički napala partnera, ona vrši nasilje kod kuće…", poručila je među ostalim Burić, nakon čega je uslijedila salva kritika na njezin račun. Čak joj je i premijer poručio da ispriča.

"Je, pogriješila je. Ja znam Majdu dobro, Majda je tu učinila jednu grešku. Molim je da se ispriča", rekao je Plenković u izjavi novinarima u Saboru upitan o istupu HDZ-ove zastupnice. Nakon toga ubrzo se oglasila.

Isprika

"Vezano uz moje današnje obraćanje zastupnici Katarini Peović, želim naglasiti, kako u kratkom obraćanju od 30 sekundi koje dozvoljava Poslovnik Hrvatskoga sabora, nije mi bila namjera uvrijediti bilo koga, nego ukazati na njene potpuno neprihvatljive proruske stavove koje je javno deklarirala, a u svojim istupima je vrijeđala i hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskoga rata. ispričavam se ako sam svojim izjavom uvrijedila pripadnike srpske manjine, što mi nije bila namjera", stoji u pisanoj izjavi saborske zastupnice Majde Burić dostavljene večeras medijima.

To n ije zaustavilo oporbu, od lijevog do desnog spektra, da kritiziraju njezinu izjavu.

Kritike

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je novinarima u Hrvatskom saboru da je "to onaj pravi HDZ koji, kad se opusti i kad stega na trenutak popusti, probuja

Predstavnica Kluba Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin rekla je također da u tom bloku svi imaju srboljubno srce.

"Nije samo užasno nego je i zabrinjavajuće da u 2023. saborski zastupnici većine u hrvatskom parlamentu drže da je uvreda nekome poručiti da ima srboljubne srce", rekla je.

Nikola Grmoja (Most) rekao je da su sad svi skočili na "tu priču o srboljubnom srcu dok istovremeno u cijeloj Europi imamo antirusku histeriju".

Peović na Twitteru

"Ako osuđujemo rusku agresiju, agresiju jednog režima to ne znači da su svi Rusi za to odgovorni. Dobar dio građana srpske nacionalnosti borio se na strani Hrvatske u Domovinskom ratu i u tom smislu niti jedan Srbin ne smije nositi krimen za bilo što, ali nose oni koji su vodili Srbiju u to vrijeme i taj režim", rekao je Grmoja.

A Katarina Peović oglasila se u nekoliko navrata na Twitteru, a posebno je zanimljiva njezina posljednja objava.

"Ja sam srboljub, rusoljub, hrvatoljub... - volim ljude svih nacija, dok neki pokušavaju osuditi čitave nacije i šire govor mržnje‼️", poručila je i tome nadodala prigodni video.