Prema procjenama veleposlanstva Argentine u Katru, između 35 i 40 tisuća Argentinaca planira doći na polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva Argentina - Hrvatska, piše AFP.

To je najveći kontingent navijač, koji stižu iz Argentine u Katar, veći od broja iz utakmica s Meksikom i Saudijskom Arabijom. Albiceleste podržavaju i tisuće Indijaca i Bangladešana zaposlenih u Katru, koji tradicionalno, iz posve nepoznatih razloga, navijaju za Argentinu.

I stadion Lusail, na kojemu će se u utorak sučeliti Hrvati i Argentinci, kao da postaje depandansa Bombonere ili Monumentala u Buenos Airesu jer je Argentina ondje igrala već tri puta.

A mnogim Hrvatima Katar je nedostižna destinacija.

Preskup izlet

"Ne. Malo je skupo. Samo na jedan dan nekoliko desetaka tisuća kuna, ipak je bolje od doma gledat", kazao je za RTL Danas Ivo Gračanin iz Zagreba .

"Pa da je dublji džep išlo bi se sigurno. Želja postoji, naravno", poručuje Maris Popović iz Zagreba.

"Malo je preskupo. Da je negdje bliže, možda bi i išli", kaže Roko Kardum iz Zagreba.

Putničke agencije nude povratne čarter letove od 11 i pol i 14 i pol tisuća kuna, no to pokriva samo put do stadiona, bez ulaznice za utakmicu. HNS je osigurao dodatni kontingent karata - najjeftinija gotovo 3000 kn, najskuplja 7800. U službenoj agenciji HNS-a kažu - mjesta više gotovo i nema.

"Osigurali smo dva čarter leta, to je nekakvih 300-tinjak mjesta, s tim da imamo svega nekoliko slobodnih mjesta koji će se popuniti u idućih nekoliko sati", kaže Ana Vugrinović Radoš, djelatnica putničke agencije.

Nema predsjednika i premijera, ali tamo će biti njih dvojica

"Upravo danas dogovaramo tko će ići na polufinale jer netko iz državnog vrha mora biti tamo, to je zaista veliki trenutak za Hrvatsku", objašnjava Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.

Premijer je još jučer rekao da zbog obaveza neće na polufinale, pa je dobio preporuku da rekreira radni dan od petka kada je Hrvatska izbacila Brazil, a koji je počeo ranom sjednicom Vlade na koju je premijer, za promjenu, došao na vrijeme.

"Kako? u 8:19 doći, pješke se popeti gore, u 8:36 početi vladu? Al nije planirana, kako ćemo sad? Da izmislimo nešto u utorak ujutro?", govorio je jučer Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Ne zna pjesmu

A utakmicu će s drugog kraja svijeta, iz Čilea, pratiti i predsjednik Republike. Dakle, težak teret puta na polufinale mora pasti na preostalog, trećeg predsjednika. Pa je zato već ponovio navijačke pjesme.

"Evo, vi ste naznačili, vrlo je moguće da ću sutra ići za Katar. Najdraža mi je Srce Vatreno. Ona je već dugo među nama i nju najviše volim. Ne znam od riječi do riječi, ali volim onaj stih Svako dijete sanja da ga prvi damo", rekao je Jandroković.

Uz predsjednika sabora, neslužbeno doznajemo, prema Dohi će i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Ostali čekaju Hrvatsko finale.