Ruski disident i žestoki protivnik Vladimira Putina, Gari Kasparov, gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Putinove nade o rastakanju zapadnog ujedinjenja ne uspijevaju, smatra šahovska legenda, ali vide se neki disidentski glasovi.

“Nažalost, jedan od njih je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović i mađarski premijer Viktor Orban i neki drugi. No, Europska unija je ujedinjena, kao i SAD i Ujedinjeno kraljevstvo. Svi su ujedinjeni u toj koaliciji i čini mi se da ovaj trend ide u korist Ukrajine. Iako će zima biti vrlo hladna, ne vidim nikakav zaokret u stavovima Amerikanaca i Europljana”, rekao je Kasparov.

Komentirao je i to što se predsjednik Milanović protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Zahvalan sam Milanoviću za ono što je učinio za mene i moju obitelj 2014. godine i uvijek ću mu biti zahvalan što mi je pružio ruku pomoći kad je bio hrvatski premijer, ali sada smo u situaciji gdje je Ukrajina izložena barbarskim napadima od strane Rusije i uznemiruje me da predsjednik Hrvatske, zemlje koja je pretrpjela sličnu agresiju, koja zna koliko je bolno izgubiti teritorij, imati izbjeglice i platiti ogromnu cijenu za povratak teritorija, ne prepoznaje činjenicu da rat u Ukrajini nije samo rat koji bi trebao pomoći Ukrajini vratiti teritorijalnu cjelovitost. To je rat između slobode i tiranije i smatram da je naša dužnost pomoći Ukrajini da se odupre i pomoći joj obukom vojnika u Hrvatskoj. To je najmanje što Hrvatska može učiniti da bi dala svoj obol za zajednički cilj”, rekao je Kasparov.

Rusija kao kineska kolonija

Za mobilizaciju u Rusiji kaže da mu se čini da ona neće završiti dokle god je Putin na vlasti. "Ljudi svojim odlaskom govore što misle o Putinu, ne shvaćaju za što se on bori. Ima resurse, ali neće potrajati dugo. Mislim da će do proljeća Rusiji ponestati oružja, doživjet će i bankrot. Ako uspijemo zadržati jedinstvo ove zime, dogodine ćemo vidjeti Ukrajinu koja je pobjednica”, rekao je Kasparov.

U Rusiji oporba ne postoji, kaže. “O kakvoj oporbi govorimo? Oni koji su prosvjedovali na ulicama ili su u egzilu, poput mene, ili su ubijeni. Oni koji su imali hrabrosti suprotstaviti se, sada su ili u egzilu ili u zatvoru. Ovo je prava diktatura koja vlada u Rusiji, jedna imperijalistička politika”, rekao je Kasparov.

Kaže da budućnost odnosa Rusije i Zapada ovisi o ishodu ovog rata. Smatra da ako Rusija propusti ovu vrlo malu priliku, bit će samo kineska kolonija, jer Kina prati što se događa u Rusiji i vjeruje se da bi mnogi ruski teritoriji istočno od Urala mogli postati kineske kolonije za nacionalne resurse.