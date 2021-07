Hrvatska javnost nije zadovoljna odgovorom Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) vezan uz kartu incidencije u Europi koja se smatra najrelevantijim izvorom za one koji putuju.

Dolazaka je ovih dana u Hrvatsku jako puno, petina BDP-a ovisi o turizmu, a obala nam je u "narančastom". Posebno su time nezadovoljni u Istri koji nemaju puno zaraženih. No, kvaka je u tome što ECDC cijelu našu obalu gleda kao jednu regiju, pa su onda Istrijani "žrtve" Dalmatinaca, odnosno nešto lošijoj epidemiološkoj situaciji na srednjem i južnoj Jadranu.

Šef istarskog stožera Dino Kozlevac tako je ovog tjedna za N1 kazao kako u Istri odustaju od "fešta i feštica" i dodao: "Zasad ovo što smo ušli u narančasto, kada bismo iz tog izašli, ne bismo osjetili nikakvih problema. Međutim, gledam sve što se događa ove dane, moram gledati cijelu obalu, ne daje nam to nadu za optimizam zato što su brojke svaki dan prisutne i morat ćemo se boriti da se održimo u narančastom i da što kasnije uđemo u crveno". Kaže i kako je neizbježan ulazak u crveno, ako ne promijenimo pristup i odustanemo od određenih događanja.

Tu dolazimo do odgovora ECDC-a koji kaže kakvo je takva njihova odluka i metodologija "dogovorena na razini država članica prošle godine za vrijeme njemačkog predsjedanja. Promatranje svake jedinice zasebno ne bi bilo praktično, jer bi značilo da se u Europskoj uniji treba obrađivati 1500 regija, dok ih je s ovom metodologijom 330". Kazali su to za HRT, a sličan je odgovor dobio i Krunoslav Capak.

No, što uopce znači zelena, crvena i narančasta boja? ECDC prati 14-dnevnu indicenciju novih slučajeva zaraze na 100.000 ljudi i postotak pozitivno testiranih. Hrvatska je tu podijeljenja ne četiri regije - panonsku, sjevernu, jadransku Hrvatsku i Grad Zagreb. Prema najnovijoj karti ECDC-a, objavljenoj prije koji dan, jadranska Hrvatska ima 55,6 zaraženih na 100.000 ljudi, a udio pozitivnih na testiranjima je 1,3, pa smo tako završili u narančastom.

Zelena, narančasta, crvena

Zelenom bojom EVDC označava područja koja u periodu od 14 dana imaju manje od 50 zaraženih na 100.000 ljudi i stopu pozitivnih testova manju od četiri posto ili ona područja koja imaju manje od 75 zaraženih u istom omjeru uz stopu pozitivnih testova manju od 1 posto.

Narančasto, kategoriju koju je dobila i naša obala, dobivaju regije koje ispunjavaju jedan od ove tri kategorije: U 14-dnevnom razdoblju imaju manje od 50 zaraženih, a stopa pozitivnih testova je četiri posto ili više; U 14-dnevnom razdoblju imaju više od 50, a manje od 75 zaraženih na 100.000 stanovnika, a stopa pozitivnih testova je veća od 1 posto (u ovoj skupini je Hrvatska); U 14- dnevnom razdoblju stopa incidencije je između 75 i 200, a stopa pozitivnih testova je manja od 4 posto.

Na Jadranu pak, svi strahuju od crvene boje na ECDC-ovoj karti. Često se u tom kontekstu spominje dolazak Britanaca, kao i naša turistička konkurencija poput Španjolske, Portugala koje su čitave u crvenom ili tamno crvenom ili Grčke čiji se dio obale crveni.

Čeka se nova karta

U crvenom su pak one zemlje koje imaju 14-dnevnu incidenciju između 75 i 200, uz stopu pozitivnih testova veću od četiri posto ili one države koje imaju stopu incidencije veću od 200, a manju od 500. Tamo crvenu boju dobivaju regije koje imaju 14-dnevnu stopu incidencije veću od 500, a sivu boju one regije za koje nema dovoljno informacija ili ako je broj testova manji od 300 na 100.000 stanovnika.

S podacima za 11. srpanj, sličnu je ovakvu kartu objavio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tu je hrvatska podijeljenja po županijama. Zadarska se županija crveni, Primorsko-goranska i Šibenska županija su žute boje, a ostatak obale je u zelenom.

No, kada ECDC sve to zbroji, obala je trenutno naranačastom, a što će biti - vidjet ćemo. Zna se samo da čitava Europa, posebno turisti i njihovi potencijalni domaćini sa strepnjom čekaju svaku novu kartu ECDC-a.