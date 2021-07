Stigla je nova karta ECDC koja prati stanje s epidemijom i hrvatska obala ostaje u narančastoj boji.

Hrvatska obala na novoj koronakarti Europe označena je i dalje narančastom bojom.

Crvene su Španjolska, Portugal, Irska, Nizozemska i dio Grčke, dok su narančasti veći dio Grčke obale, dijelovi Italije, Finske i Švedske.

Stožer je za Jadran donio strože mjere koje će vrijediti od ponedjeljka. No, velik problem za naš turizam jest i to što ECDC čitavu obalu gleda kao cjelinu, pa su tako Istrijani, ni krivi ni dužni, završili u narančastom, premda je epidemiološka slika kod njih sasvim dobra. Ipak, zbog više zaraženih u Dalmaciji, ispalo je kako je čitava obala u narančastom.

Zelena, narančasta, crvena

Zelenom bojom ECDC označava područja koja u razdoblju od 14 dana imaju manje od 50 zaraženih na 100.000 ljudi i stopu pozitivnih testova manju od četiri posto ili ona područja koja imaju manje od 75 zaraženih u istom omjeru uz stopu pozitivnih testova manju od jedan posto.

Narančasto, kategoriju koju je dobila i naša obala, dobivaju regije koje ispunjavaju jednu od ove tri kategorije: u 14-dnevnom razdoblju imaju manje od 50 zaraženih, a stopa pozitivnih testova je četiri posto ili više; u 14-dnevnom razdoblju imaju više od 50, a manje od 75 zaraženih na 100.000 stanovnika, a stopa pozitivnih testova je veća od 1 posto (u ovoj skupini je Hrvatska); u 14- dnevnom razdoblju stopa incidencije je između 75 i 200, a stopa pozitivnih testova je manja od četiri posto.

Na Jadranu pak, svi strahuju od crvene boje na ECDC-ovoj karti. Često se u tom kontekstu spominje dolazak Britanaca, kao i naša turistička konkurencija poput Španjolske i Portugala koji su cijeli u crvenom ili tamnocrvenom ili Grčke čiji se dio obale crveni.

U crvenom su pak one zemlje koje imaju 14-dnevnu incidenciju između 75 i 200, uz stopu pozitivnih testova veću od četiri posto ili one države koje imaju stopu incidencije veću od 200, a manju od 500. Tamnocrvenu boju dobivaju regije koje imaju 14-dnevnu stopu incidencije veću od 500, a sivu boju one regije za koje nema dovoljno informacija ili ako je broj testova manji od 300 na 100.000 stanovnika.