Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto poslala je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem se osvrnula na ministra Ivana Paladinu. Pismo je objavila i na svojoj Facebook stranici.

"Poštovani gospodine Plenkoviću,​hrvatska javnost je saznala da je Vaš novoimenovani ministar Paladina zatajio da u vlasništvu ima obveznice IGH koje je, kako navode mediji, stekao na temelju povlaštenih informacija – i to od lihvarske agencije B2 kapital. Vi ste znali da za ministra birate osobu koja ima izrazito kontroverzan životopis, jer ste imali saznanje o njegovoj upletenosti u dubiozne transakcije vezane uz projekt Kupari", navodi u svom pismu na početku zastupnica.

Štetno za ugled Hrvatske

"Razlog da za zamjenu ministru Horvatu, koji je uhićen, birate osobu koja bi isto mogla biti kazneno gonjena, jest prvenstveno štetno za ugled Republike Hrvatske, ali je i u potpunosti neprihvatljivo s aspekta kulture političke odgovornosti. Stječe se dojam da Vi namjerno nanosite štetu hrvatskom pravnom poretku, jer, imenovati osobu koja u startu ima izrazito sumnjivu poslovnu karijeru, a uz to imati nekoliko aktualnih ministara pod istragom, jest neodgovorno i jest neprihvatljivo stanje za vladu jedne članice Europske unije. Činjenica da je ministar Paladina obveznice kupio od skandalozne agencije za naplatu potraživanja B2 kapital dokazuje kojem poslovnom okruženju gospodin pripada. Jer, kao što na tisuće hrvatskih građana zna, B2 kapital zajedno s bankama vrši teror nad hrvatskim građanima, kršeći hrvatske zakone i europske Uredbe", piše dalje zastupnica.

"Ukoliko biste poštovali standarde funkcionalnih demokracija, Vi biste ministra Paladinu morali trenutačno razriješiti. Nažalost, za pretpostaviti je da Vi to nećete učiniti, jer niste razriješili ni potpredsjednika Miloševića, ni ministre Aladrovića, Ćorića i Marića. Vi prkosite zdravom razumu, ali i sprječavate vladavinu prava u Hrvatskoj koja je temeljna vrijednosti Europske unije, te time svjesno nanosite štetu hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Kršenje zakona, sprječavanje rada pravosuđa te zlouporaba tijela državne vlasti koju provodite sa svojim pomagačima, jest izravni uzročnik sveopće korupcije, siromaštva i lošeg života hrvatskih građana. No, budite svjesni da su svi koji su radili protiv vlastitog naroda, te mu nanosili štetu, a čiji su motivi gramzljivost i sebeljublje, prezreni od vlastitog naroda te su završili u ropotarnici povijesti. Hrvatski građani imaju pravo na civiliziranu državu i vladavinu prava, i to pravo će i ostvariti, te ćemo Hrvatsku urediti kao državu jednakih koja će biti u stanju osigurati blagostanje svojih građana", zaključuje Karolina Vidović Krišto.