KARLOVČANIN JE 2 MJESECA PROVEO U BOLNICI ZBOG COVIDA-19: ‘Dva tjedna sam bio na respiratoru, izašao sam 20 kg lakši’

Karlovčanin Ivan Ivičak (71) ispričao je za Radio-mreznica.hr svoju borbu protiv koronavirusa. Proveo je 8 tjedana u bolnici, preživio respirator i nakon svega izašao s 20 kg manje. “Tri, četiri dana bio sam u karlovačkoj bolnici i onda sam bio u Klinici dr. Fran Mihaljević osam tjedana. Bio sam i dva tjedna na respiratoru. Vratio sam se prije tri tjedna doma i sad je sve OK.”

Zahvalio se svim zdravstvenim djelatnicima u karlovačkoj i zagrebačkoj bolnici za koje kaže, “bez lažne patetike”, da su vrhunski profesionalci. “Došao sam sa simptomima kao i svi drugi međutim naglo mi se stanje pogoršavalo. Praktički u jedan dan dobio sam upalu pluća i sve druge simptome. Vrlo brzo su me pod rotirkama prevezli u Zagreb. Kad je taj respirator završio, a to nije baš neko ugodno iskustvo, sve je bilo u redu, samo da se pluća dovedu u funkciju.”

Zarazio se na teniskom turniru

Ivičak kaže da se zarazio virusom na humanitarnom teniskom turniru u Karlovcu 9. ožujka. Kaže da su se i neki drugi zarazili, no članovi njegove obitelji svi su negativni. “Ne vraćam se previše tome, idem naprijed. Ono što je bilo prošlo je tako kako je, na žalost za Željka Belavića to nije dobro završilo, za sve druge je.”

Izgubio je 20 kilograma, no kod kuće je uspio vratiti poneki kilogram. “Otišao sam s jedno 91 kilogram, bio sam vjerojatno na 70. Kući sam se vratio sa 74, a sad sam na 77. Do 80 sam kod kuće, a onda ćemo planirati daljnji oporavak”, kaže Ivičak koji se stavio na raspolaganje karlovačkoj bolnici kako bi pomogao da drugi ne moraju proći isto što i on.

