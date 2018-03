KARLOVČANI STRAHUJU: Rijeke rastu velikom brzinom, priprema se obrana od poplave

Vrhunac otapanja snijega očekuje se u ponedjeljak, no u Hrvatskim vodama kažu da ne bi trebalo doći do izlijevanja rijeka, barem ne katastrofalnim razmjerima

Kraj zime uobičajeno donosi strepnju među stanovnike grada na četiri rijeke, Karlovca i okolice. Vremenska prognoza ne ide im na ruku, jer uz otapanje obilnog snijega u Gorskom kotaru, meteorolozi najavljuju i obilnu kišu.

KAportal piše kako vodostaji Kupe i Korane rastu brzinom od četiri-pet centimetara na sat pa je Korana u subotu ujutro ušla u pripremno stanje obrane od poplave. Obje rijeke u subotu su zabilježile rast vodostaja od stotinjak centimetara.

U ponedjeljak vrhunac topljenja snijega

U Hrvatskim vodama kažu da ne bi trebalo doći do izlijevanja rijeka, barem ne katastrofalnim razmjerima. No, bez obzira na to u karlovačkim su naseljima uz rijeke postavljene tzv. box barijerama. Martin Barić iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje za Dnevnik Nove TV kazao je kako je došlo do laganog izlijevanja Mrežnice, ali ne drastičnog.

“Kulminaciju topljenja snijega očekujemo u ponedjeljak, a sredinom tjedna trebali bismo znati koliko će se kiša reflektirati na vodostaj i kada možemo očekivati val”, kazao je Barić za Novu TV.

Za moguću poplavu spremni su i u Brodsko-posavskoj županiji. Sava u Slavonskom Brodu dosegla je visinu od 658 centimetara, pa su na zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije na snazi pripremne mjere obrane od poplava, piše portal SBplus. Prosjek rasta vodostaja rijeke Save na zapadnom području je 180 cm po danu i uskoro će biti na snazi redovne mjere obrane od poplava. U idućih nekoliko dana u Hrvatskim vodama očekuju rast vodostaja za 150 do 200 centimetara.

