KARLOVČANI BIJESNI NA ORGANIZATORE DANA PIVA: ‘Ovo nije manifestacija, ovo je privatna prčija i seljakluk’

Nakon parade s Bajagom, Dani piva imaju nove probleme, ovaj put s nezadovoljnim građanima

Dani piva manifestacija je koja u Karlovac svake godine privuče velik broj posjetitelja, no prema komnetarima na društvenim mrežama, Karlovčani nisu sretni. Ne zbog posjetitelja, već zbog organizatora. Tvrde da je piva preskupa, ponuda očajna, a i da izvođači nisu što su nekad bili.

Žale se na cijene piva

Posjetitelji manifestacije su se vjerojatno žalili na cijene piva pa su organizatori odlučili, nazovimo to, linearno sniziti cijene. Pa tako piva od 18-19 sati košta 9 kuna od 19-20 sati košta 11 kuna, i tako se svaki sat penje za dvije kune, sve to 22 sata kad dolazi do maksimalne cijene od 17 kune. Ove cijene, vrijede samo za šank ispred glavne pozornice.

O ovim izmjenama svoje su posjetitelje izvijestili putem službene Facebook stranice, ali čini nam se kako nisu baš očekivali odgovore kakve su dobili.

Bijesni komentari

‘Vi iz Fest-a ste od dana piva napravili svoju privatnu prčiju i vašar. To svaki pravi Karlovčan kaže, a samo su seljaci zadovoljni. Pa sad neka netko argumentira da nije tako’, napisao im je jedan komentator.

Ni drugi nisu imali znatno drugačije mišljenje, a mnogi im zamjeraju i kvalitetu pive koju toče.

‘Sramota! Doslovno jad i bijeda,… Digli cijene u nebesa a kvalitetu i kvantitetu smanjili upola… Nekada si za duplo manje novaca vozio se toliko da bi ti dosadilo, a danas se za duplo više ne uspiješ ni “zavezat” i već si gotov…za duplo manju cijenu se napio od jedne pive a danas si još više žedan od te silne “vodo-pive” i onda mi tu stave 5 cijena za istu pivu?!?!? Gadi mi se sve to… Kako nemaju srama na takve načine grabiti tolike pare? Fuj, nemam riječi više…’, napisala im je jedna posjetiteljica.

Uskoro se povela i rasprava o načinu komunikacije community managera službene Facebook stranice koji je, u nekim slučajevima neprimjereno, odgovarao na kritike, ali i na svaku kritiku odgovarao s floskulom ‘ali imamo besplatne koncerte’. Stoga su im neki sugerirali da se Dani piva preimenuju u Dane besplatnih koncerata.