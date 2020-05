KARLOVAČKI VODOVOD SMANJIO TLAK U CIJEVIMA, PA POKRENUO NATJEČAJ ZA UGRADNJU PUMPI: ‘Posljedice nečijeg nemara’

Zbog smanjena broja kvarova koji uzrokuju gubitak vode u sustavu, tvrtka Vodovod i kanalizacija je smanjila tlak u cijevima te pokrenula natječaj za sufinanciranje nabavke i ugradnje stanica za podizanje tlaka koje su zapuštene ili nestale iz karlovačkih nebodera

Zbog smanjena tlaka, a time i kvarova u karlovačkom vodoopskrbnom sustavu, gradska je uprava odlučila sufinancirati nabavu i ugradnju stanica za podizanje tlaka u 23 zgrade s 11 i više katova na području grada. Naime, tvrtka Vodovod i kanalizacija je zbog racionalizacije troškova popravka odlučila smanjiti tlak u cijevima, što bi stanare viših katova zgrada moglo ostaviti bez vode.

Ne plaćaju tuđi nemar

“Da bi se tlak smanjio sa šest na 4,5 bara, bitan preduvjet je izgraditi stanice za podizanje tlaka u visokim zgradama. Stanice su dio interne instalacije zgrada, one su nekad i postojale, ali godinama nisu održavane, te sada nisu u funkciji i treba ih obnoviti”, poručila je danas direktorica ViK-a Katarina Malenica, objasnivši da su stanice u vlasništvu suvlasnika zgrada te da tvrtka u njih nije smjela investirati.

No, to očito nisu mogli ni suvlasnici, pa će, umjesto racionalizacije, Grad za ovu svrhu izdvojiti ukupno 250.000 kuna. Dio zgrada je nekad imao stanice i pumpe, no sada ih više nemaju. Za većinu se ne zna kada i kako su nestale. No, pročelnica Ana Hranilović Trubić ne smatra da Grad ovime financira posljedice nečijeg nemara, piše Kaportal.

Najavljeno još investicija

Naime, spomenuti iznos bit će dodijeljen putem javnog natječaja koji je otvoren do 25. lipnja. Najavljeno je da će ugovori o sufinanciranju biti potpisani mjesec dana poslije, a sve zgrade koje ispune uvjete dobit će do 50 posto iznosa ukupne investicije do 30. studenog. Iz ViK-a poručuju kako kreću i u obnovu 40 izdvojenih mjernih zona na području Karlovca, što će koštati još 366.000 kuna.