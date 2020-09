KARLOVAČKI AKTIVISTI NA NOGAMA ZBOG CENTRA ZA OTPAD: ‘Spremni smo na sve provjere, po tome kopaju zbog lokalnih izbora’

Vijećnica iz SDP-a je na Županijskoj skupštini podsjetila je kako ovih dana svjedoče ponovnim istupima građanskih inicijativa i udruga vezanih uz CGO pa se postavlja pitanje ispravnosti njegove izgradnje

Poslije aktivista i udruga koje su ponovno izrazile svoju sumnju u nepravilnosti vezane za budući Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora u Karlovačkoj županiji, ta se tema našla i na Županijskoj skupštini.

“Zašto sad netko ide kopati po nečemu iz 2006. ne znam. Možda zato što su lokalni izbori blizu? Za mene je tu situacija čista. Spremni smo na bilo kakve provjere bilo kakvih institucija”, prenosi KAportal odgovor direktorice Kodosa Marije Trufeković na pitanje SDP-ovke Biserke Vranić o CGO-u Babina Gora.

‘Možda kopaju po nečemu iz 2006. jer se bliže lokalni izbori’

Vijećnica iz SDP-a podsjetila je kako ovih dana svjedoče ponovnim istupima građanskih inicijativa i udruga vezanih uz CGO pa se postavlja pitanje ispravnosti njegove izgradnje. Vranić se pita je li sve učinjeno kako treba, jesu li izvršena sva potrebna ispitivanja te mogu li svi u županiji sjesti licem u lice s ljudima koji govore da ovo nije u redu.

Ona smatra da iz Babine Gore trebaju odgovoriti na svako njihovo pitanje kao i na svako pitanje stanovnika Karlovačke županije. Isto tako, upitala je jesu li spremni na inspekcije RH i EU, od koje očekuju velika sredstva. “Jesmo li spremni za tako veliki zalogaj i da li smo spremni izgurati to do kraja?”, pitala se Vranić. Trufeković joj je odgovorila da je lokaciju Centra izabrala Županijska skupština 2006. te da je objedinjene uvjete zaštita okoliša izdalo Ministarstvo nakon provedenog postupka.

“Nakon toga je ta ista Građanska inicijativa je prijavljivala cijeli taj postupak nadležnim državnim institucijama, one su izradile istražne radnje, nije pokrenut nikakav postupak i za mene je tu situacija čista. Znači, lokacija je odabrana i to je to. 2018. godine prilikom izmjene dokumentacije, izmjene tehnologije, izradili smo elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, bio je na javnom uvidu, nitko od tih zainteresiranih inicijativa nije se javio i nije rekao ništa. Zašto baš u ovom trenutku, kada imamo osigurana sredstva, kada smo povukli preko 2 milijuna EU sredstava, kad je projekt u fazi javne nabave netko ide ‘kopati’ po stvarima iz 2006. ja ne znam, ali lokalni izbori su blizu, možda je to razlog, ne znam”, kazala je Trufeković.

‘Spremni smo za sve provjere’

Naglasila je i da su spremni za sve provjere vezane uz Centar za gospodarenje otpadom.

“Mi smo spremni za bilo kakvu provjeru iz bilo koje institucije, slobodno neka dođu, neka provjere svu dokumentaciju. Jaspers je provjerio cijeli projekt, između ostalog i okolišna pitanja i nije bilo nikakvih primjedbi. Trenutno smo u fazi provjere usklađenosti našeg projekta s Europskom direktivom koja je izašla 2018. To je zapravo nova stručna podloga za okolišnu dozvolu koju moramo imati prije puštanja u rad samog postrojenja. Znači, bez obzira na one prije ishođene uvjete zaštite okoliša, moramo imati i novu okolišnu dozvolu koja će „pokriti“ svu tehnologiju koju ćemo ugraditi u Centar i za to smo spremni. Želim napomenuti da Inicijativa u svom obraćanju koristi podatke iz studija koje su rađene 2011. i ranije iako smo im na njihov zahtjev dostavili svu dokumentaciju; i studije izvedivosti i elaborate zaštite okoliša koji barataju s drugom tehnologijom nego što je na Marišćini, koji barataju s drugim količinama, oni i dalje barataju s podatkom o 100 tisuća tona kapaciteta Centra godišnje. Ne znam što stoji iza toga, mi smo spremni na sve moguće provjere”, kazala je direktorica Kodosa.

Gradnju Centra žele iduće godine

Trufeković je, prenosi KAportal, ponovila da su sklopljeni ugovori za tehničku pomoć, nadzor nad izgradnjom Centra i vidljivost projekta, a prvi natječaj za izvođenje radova i izgradnju Centra jer su dvije ponude bile nevažeće i dvije iznad procijenjene vrijednosti, poništen. Novi natječaj je objavljen s izmijenjenim kriterijima.

“U šestom mjesecu smo dobili tri ponude, koje također prelaze procijenjenu vrijednost nabave, međutim prva najpovoljnija ispravna ponuda je ipak nešto manja nego što je bila u prethodnom postupku. Poslala sam dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem tražimo osiguranje dodatnih sredstava; usmeno smo već razgovarali. Ministarstvo će najvjerojatnije preuzeti financiranje dok se za cijeli projekt ponovno ne odobre dodatna sredstva. Nakon toga ćemo tražiti suglasnost naših lokalnih suvlasnika za osiguranjem dodatnih sredstava tako da se nadam se da bi do kraja ove godine potpisali ugovor za izgradnju i da bi sljedeće godine počeli s projektiranjem i gradnjom Centra”, rekla je Trufeković.