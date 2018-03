KARLOVAČKE SLUŽBE NA NOGAMA: Donje Mekušje kod viših vodostaja postaje ada, mještani su zabrinuti

‘Treba omogućiti i protok vode i cestovnu komunikaciju, a na nama je da zamolimo ili natjeramo Hrvatske vode da čim završe gradnju privremenog zida u Logorištu, Mekušju i Mostanju, nastave s preventivnim rješenjima uz Kupu.’

Vodostaji karlovačkih rijeka su u opadanju, ali zbog visokih razina zasićenosti tla i novih oborina najavljenih za nedjelju, karlovačke interventne službe i Stožer civilne zaštite ostat će i dalje pripravni za izvanredne mjere obrane od poplave, rekao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić u Donjem Mekušju kamo je došao čamcem karlovačke javne vatrogasne postrojbe.

Mještani zabrinuti i ogorčeni

To prigradsko naselje kod viših vodostaja postaje ada, baš kao i naselja Husje, Kobilić i Vodostaj jer se do njih ne može doći cestom čim se Kupa izlije iz svojeg korita. Članica vijeća mjesnog odbora Pokupska dolina Katarina Malenica rekla je da su odsječeni od grada već kod vodostaja Kupe od 710 centimetara te podsjetila kako je od 2014. više puta bilo dramatično, jer je bilo potopljeno i stotinjak kuća, posebno sela Vodostaj, Čurjaci i Donje Mekušje pa su mještani s razlogom zabrinuti i ogorčeni. Gradonačelnik Mandić rekao je kako će inzistirati da se do izgradnje trajnog sustava obrane od poplave privremenim rješenjima zaštite i stanovnici Mekušja, odnosno da se podigne nivo ceste u Čurjacima prema Državnoj cesti D 36 i u Husju prema Vodostaju.

‘Treba omogućiti i protok vode i cestovnu komunikaciju’

Treba podići ceste do razine plavljenja na ovim vodostajima te sa zapornicama u cestama kontrolirati protok zaobalnih voda, odnosno protjecanje vode, dodao je. “Treba omogućiti i protok vode i cestovnu komunikaciju, a na nama je da zamolimo ili natjeramo Hrvatske vode da čim završe gradnju privremenog zida u Logorištu, Mekušju i Mostanju, nastave s preventivnim rješenjima uz Kupu”, rekao je Mandić. Na terenu su bili i zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković i zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak koji je u vezi trajne zaštite od poplava rekao da su Hrvatske vode već isprojektirale lijevoobalni nasip od Selca do Donje Rečice, za što postoji i lokacijska dozvola. Radi se o šest dionica od kojih će na četiri mjesta biti zid, a na ostalom djelu zemljani nasip, dodao je.