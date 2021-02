KARLOVAČKA BOLNICA DOBIVA HELIDROM: SAD osigurao 1,7 milijuna kuna – primat će i najveće transportne helikoptere

Karlovački helidrom financirat će Sjedinjene Američke Države, a cilj je povećanje zdravstvene skrbi

SAD će financirati karlovački helidrom, no financirat će i helidrome KB Dubrava i bolnice u Slavonskom brodu. “Ovo će omogućiti prihvat, zbrinjavanje i spašavanje života, pomoći Hitnoj pomoći da pruži pomoć pacijentima u zlatnom satu, nakon ozljeđivanja, izjavila je Victoria Taylor, v.d. veleposlanika SAD-a u RH, danas u Karlovcu, za obilaska budućeg helidroma kraj karlovačke Bolnice.

Njegovu izgradnju, kao i onih pored KB Dubrava i bolnice u Slavonskom Brodu, financira američka Vlada s 1,1 milijun dolara. Karlovački je vrijedan 1,7 milijuna kuna i bit će završen do kraja ožujka, piše KAportal.

“Helidrom će biti ograđen, imati pristupnu prometnicu i krugu Bolnice i dijelu bolnice s operacijskim salama. Na njemu će biti i mogućnost noćnog slijetanja, sa svom signalizacijom i potrebnom opremom. Predviđen je i za lakše i najveće transportne helikoptere, vojne i civilne”, najavio je Nikša Antica, ravnatelj Opće bolnice Karlovac, napomenuvši da će heliodrom omogućiti podizanje kvalitete i brzine zdravstvene zaštite na novu razinu.

Povećanje zdravstvene skrbi kao cilj projekta

Državni tajnik u Ministrstvu zdravstva Silvio Bašić, kazao je da je Vlada osigurala sredstva za PDV i stručni nadzor projekta.

“Cilj ovog projekta je povećanje zdravstvene skrbi, prvenstveno dostupnosti i pravodobnosti one najpotrebnije: hitnih intervencija, kada je bolesnik životno ugrožen. Ovo je jedna od mjera kojima Vlada nastoji izjednačiti kvalitetu zdravstvene skrbi svim našim građanima, nebitno žive li u neposrednoj blizini KB, u Ilici, centru Karlovca, zaseoku ili se nalaze na autoputu. Ministarstvu je cilj imati svoje helikoptere, dio već do ljeta, no da sada koristi one MUP-a i HV-a”, prenosi KAportal Bašićevu izjavu.