KARLOVAC NA NOGAMA: Megadonator HDZ-a kreće u veliku devastaciju obale – 10 metara od Korane gradi zid visok 2,5 metra!

“Jednostavno se ne može napraviti hotel ako nema obrambenog zida. S time da smo čak dobili dozvole od vodoprivrede da se zid može graditi, dobili smo 14 dozvola, ne jednu. Grad treba to samo zaključiti i dati nam građevinsku dozvolu, ali sad su se pobunili ovi koji se uvijek zbog nečega bune, ne znam zašto se bune, ne mogu baš shvatiti zašto, ali ljudi se bune bez veze, ali sada se uplašili i grad i županija i zapravo cijelo vrijeme mi lažu, cijelo vrijeme mi govore – imaš dozvolu, počni, kreni”

Jedan od najvećih donatora HDZ-a i predsjedničine kampanje, imućni vlasnik Lana commercea Nikola Hanžel iz Karlovca, navukao je bijes Karlovčana svojim nevjerojatnim planom. Naime, Hanžel na samoj obali Korane planira izgraditi dva i pol metra visok i 200-tinjak metara dug zid kako bi zaštitio gradilište svojeg hotela od poplava, javlja RTL-ova emisija Potraga. Ako se pita građane, to mu neće proći jer nema niti dozvolu niti podršku struke, a po novim informacijama, niti Grada Karlovca. Pokrenuta je peticija koja je u nekoliko dana prikupila na tisuće potpisa.

Tvrdi da mu je gradska vlast obećala sve riješiti

Hanžel pak tvredi kako su mu grad i županija, koje već godinama gotovo bez konkurencije vodi HDZ, obećali sve riješiti. Sada kad su mu okrenuli leđa, Hanžel tvrdi da je “bio lud kad im je donirao novac”.

Valja napomenuti kako je Hanžel prije tri mjeseca optužen za gospodarski kriminal. Radi se o najvećem donatoru HDZ-a u izbornoj kampanji Kolinde Grabar-Kitarović, a poznat je i kao velikodušan sponzor Nogometnog kluba Dinamo.

‘Ne treba mi dozvola’

“Sutra se počinje raditi taj zid i ne treba mi dozvola, ja imam pravo zatvoriti svoje zemljište”, ne odustaje Hanžel.

Član građanske inicijative ‘Spasimo Koranu” Marin Bakić kaže kako nitko nema pravo na takvo što.

“Ne želimo zid na ovoj lokaciji, ovo je naš dnevni boravak, nitko nema pravo – bilo to privatno ili ne – ugroziti krajobraz Korane i Karlovca”, rekao je Bakić.

Nezavisni vijećnik Davor Petračić Karlovac je nazvao gradom-slučajem koji ima svoj zajednički nazivnik – HDZ.

Hanžel svoj hotel gradi na najatraktivnijoj lokaciji u gradu, na mjestu gdje je nekoć stajao Hotel Korana srušen u ratu, a kojeg je Hanžel obećao ponovno izgraditi. Sedam godina kasnije i dalje ga nema.

Ruglo na lijepoj obali

“Mislim, zid od dva i pol metra visine sa 195 metara dužine, s ogradom na vrhu bio bi ruglo na ovom prostoru. Stvarno bi bio ruglo, to je jedna stvar. Druga stvar, stvarno je prelilo čašu”, rekao je član Inicijative Bakić.

Iz inicijative tvrde kako je gradnja zida vrhunac bahatog načina na koji se Hanžel ponaša otkako je kupio zemljište.

“Da ne govorimo da kad je rušio hotel, da je dvije tise i močvarni čempres uklonio bez ikakva razloga, koje su svi prijašnji projekti uključivali, to je bilo u sklopu terase, svi projektanti raniji su uvažavali taj prostor i ono što je u tom prostoru”, rekao je Bakić.

Arhitekt Vladimir Petrović nedavno se pridružio inicijativi, a tvrdi kako Hanžel ne uvažava niti prostor niti struku, prenosi RTL.

Napravio restoran umjesto hotela

“Od gospodina Hanžela je zemljište ono koje je bilo pod srušenim bivšim hotelom Korana, lijevo-desno, gore-dolje je gradsko zemljište, on nije riješio zemljište s gradom, ono što praksa i zakoni kažu: izradi idejni projekt, za jednu po jednu fazu ishodi građevinsku dozvolu i gradi”, rekao je arhitekt Petrović.

Nakon što je kupio polusrušeni hotel, on ga je u potpunosti srušio i sagradio restoran, unatoč obvezi rekonstrukcije hotela. Oko restorana je postavio velik broj plastičnih životinja u prirodnoj veličini, kojima se brojni Karlovčani otvoreno rugaju.

Kaže kako mu je zid nužan kako bi nastavio s gradnjom hotela.

“Jednostavno se ne može napraviti hotel ako nema obrambenog zida. S time da smo čak dobili dozvole od vodoprivrede da se zid može graditi, dobili smo 14 dozvola, ne jednu. Grad treba to samo zaključiti i dati nam građevinsku dozvolu, ali sad su se pobunili ovi koji se uvijek zbog nečega bune, ne znam zašto se bune, ne mogu baš shvatiti zašto, ali ljudi se bune bez veze, ali sada se uplašili i grad i županija i zapravo cijelo vrijeme mi lažu, cijelo vrijeme mi govore – imaš dozvolu, počni, kreni”, rekao je Hanžel.

Gradonačelnik demantira da Hanžel smije graditi zid

Gradonačelnik Damir Mandić decidirano tvrdi – ništa se ne može graditi na tom mjestu.

“U ovom trenutku nikakav zid, nikakav nasip se ne mogu graditi na tome mjestu”, rekao je.

Hanžel tvrdi da mu je Damir Jelić, nekadašnji gradonačelnik, a danas župan Karlovačke županije obećao da će Grad dati dozvolu. Iz dokumenata unatrag nekoliko godina vidljivo je da govori istinu.

Grad Karlovac je 2014. njegovoj tvrtki izdao rješenje za građenje u svrhu “obnove cijeloga hotela Korana i rekonstrukcije dijela dilatacije ‘A’ zgrade hotela”, kako je za potrebe rješenja nazvan restoran koji je tu Hanžel sagradio.

Odgovor na pitanje zašto se sad protive zidu za koji su prema fotografijama projekta koje nam je pokazao Hanžel morali znati, leži u načinu na koji je ovaj posao započeo, tvrdi nezavisni gradski vijećnik.

“On je kupio zemljište s hotelom pod uvjetom, jer tako urbanistički plan određuje, da tamo može biti samo hotel. I prva dozvola je dobivena, znači na rekonstrukciju jednog dijela, to znači da će se nešto malo mijenjati, ali na obnovu cijelog hotela, to znači da se onaj objekt koji je devastiran da se on ustvari obnovi s instalacijama, sa svime što mu je falilo da se ponovno vrati u svrhu hotela, to je dobivena dozvola, a vidimo rezultat koji je tamo ni blizu od hotela”, rekao je gradski vijećnik Petračić.

Nikad nije proveden natječaj

Dvije su mogućnosti koje dopušta urbanistički plan – ili da se gradi hotel kakav je bio ili ako investitor želi nešto mijenjati, da se provede arhitektonsko-urbanistički natječaj koji će ponuditi rješenje u skladu s lokacijom, prema kojem je onda investitor obavezan graditi. Takav natječaj nikad nije proveden.

“Sve iza toga je ustvari jedna posljedica bezakonja, nepoštovanja propisa, nezakonitih izdavanja građevinske dozvole koja je izdana na neki projekt koji to nije, gdje na građevinskoj dozvoli piše da dobiva dozvolu za obnovu prve faze, rekonstrukciju i obnovu cijelog hotela, ali za taj drugi dio hotela mora dostaviti glavni projekt da bi dobio građevinsku dozvolu”, rekao je Petračić.

Autorica starog hotela Korana, Đurđica Lipovšćak, rekla je da se “Nikola Hanžel ne drži niti jednog uvjeta pod kojim je dobio suglasnost za korištenje autorskog projekta”.

Zid kakvog je Hanžel zamisio u originalnom projektu prema kojem je trebao graditi ne postoji, stoga se gradnja hotela ne može realizirati dok se ne provede arhitektonski natječaj za rješenje koje bi po zakonu omogućilo nastavak gradnje hotela drugačijeg od originalnog projekta.

Hanžel tvrdi kako mu je karlovački HDZ obećao da će moći graditi

“To je karlovački HDZ, i vjerujte mi, nisam tražio pomoć ničiju, ni u Zagrebu, ali ću morati tužiti grad”, rekao je Hanžel.

Tvrdi da su gradonačelnik i župan bili “presretni kad im je rekao što će napraviti”.

“Tražili su od mene, grad, da napravim parkirnu garažu sa 50 parkirnih mjesta, to nije bilo prije, ja sam na to pristao, što god su tražili ja sam pristao, što vi mislite da se meni da graditi taj zid i da mi treba garaža sa 50 parkirnih mjesta, gledajte koliko ih imam tu. Znači što god su oni tražili, ja sam napravio, bili su presretni kad sam rekao da ću napraviti i sad vidite što se sve dogodilo”, rekao je Hanžel.

Čudno priopćenje gradonačelnika

Javnost je počela zapitkivati pa je gradonačelnik Mandić prije tri dana umjesto uvida u dokumentaciju koju su zamolili novinari Potrage poslao priopćenje u kojem je nabrojio krivce za politikanstvo i širenje antipoduzetničke klime, od aktivista, opozicionih političara pa čak i karlovačkog Društva arhitekata te ponudio svoje rješenje da spasi stvar.

“Vi ste između ostalog u svom priopćenju jučer rekli da ćete u suradnji s HDZ-om iznaći 440 tisuća kuna za 440 godina Karlovca, i pokloniti praktički investitoru, odnosno izgraditi urbanističko rješenje, zašto kada je čovjek pod tim uvjetima da sagradi hotel sam to trebao napraviti? “, rekao je gradonačelnik Mandić.

Građanska inicijativa će sutra na Korani održati konferenciju za novinare na kojoj će građane pozvati na prosvjed protiv zida. Za sad su sakupili oko 5000 potpisa građana koji ih podržavaju.