KARLOVAC LANI POVEĆAO PRIHODE ZA ČAK 26 POSTO: Što slijedi nakon ‘preživljavanja’ u pandemijskoj 2020. godini?

Prva tri mjeseca ove godine po prihodima su bila obećavajuća, rasli su prihodi od poreza i prireza

Prihodi Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu bili su u odnosu na prethodnu godinu viši za čak 26 posto. Na te rezultate, piše portal gradonačelnik.hr, utjecalo je više faktora kao što su veći prihodi od poreza i prireza, prihodi od komunalne naknade, prihodi iz EU fondova, korišten je lani i kredit za rekonstrukciju dječjeg vrtića. Tako je na kraju 2019. godine Grad Karlovac ostvario višak prihoda od 8,9 milijuna kuna zahvaljujući solidnom punjenju proračuna, ali i iznimno racionalnom ponašanju u trošenju proračunskog novca.

“Grad Karlovac već dugi niz godina vodi politiku realnog i ostvarivog planiranja proračuna i održivog upravljanja javnim financijama”, kažu u Gradu za portal gradonačelnik.hr, prenosi KAportal. “Ne planiramo nerealne izvore prihoda, te stoga ne dovodimo gradski proračun u deficit. Stoga nemamo nikakvih problema sa urednim podmirenjem obveza prema kreditorima, dobavljačima, korisnicima proračuna i zaposlenicima Grada i gradskih ustanova. Naša je politika u tome uvijek realna, stabilna, održiva i racionalna, navode u karlovačkoj gradskoj upravi.”

Izazovna godina

Dodaju da je 2020. godina bila u proračunskom smislu nadasve izazovna, prije svega zbog neizvjesnih gospodarskih kretanja koja se onda „prelijevaju“ za proračunske prihode. Prva tri mjeseca ove godine po prihodima su bila obećavajuća, rasli su prihodi od poreza i prireza, očekivalo se dosta sredstava iz EU fondova i nacionalnih izvora, a ostali vlastiti prihodi bili su stabilni.

“Posljedice epidemije i obustave rada brojnih poslovnih subjekata vrlo brzo su se odrazile na proračunske prihode. Već u travnju pali su prihodi od poreza i prireza za 14 posto, pad prihoda se nastavio u cijelom II kvartalu. Poboljšanje je nastupilo od srpnja do listopada, ali je već u studenom ovaj prihod ponovno pao za 13 posto, a ukupno za 11 mjeseci prihodi od poreza i prireza manji su za 5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Morali smo se odreći dijela komunalne naknade, te smo najpogođenijem dijelu gospodarstva odobrili oslobođenja od plaćanja za razdoblje od ožujka do svibnja, ponovno smo to učinili za razdoblje od listopada do prosinca, a mjera se produžava i u I kvartalu 2021. godine. Ukupno smo s osnove oslobođenja od plaćanja komunalne naknade izgubili oko 4,5 mil. kn prihoda”, pobrojali su u gradskoj upravi.

Mjere za ublažavanje krize

Grad Karlovac je, podsjetimo, osmislio mjere za ublažavanje posljedica koronakrize, pa su tako zakupnine za poslovne prostore smanjene za 600.000 kn, zakupnine za javne površine smanjene za oko 700.000 kn, naknade za parkirališta milijun kuna, a smanjeni su i prihodi od poreza na potrošnju zbog obustave rada ugostiteljskih objekata za više od 500.000 kuna.

“Na početku epidemije očekivali smo još dramatičniji pad prihoda, pa smo odmah pristupili racionalizaciji proračuna, odgodili skupe, ali manje prioritetne projekte, smanjili sredstva za gradske manifestacije, snizili plaće u cijelom gradskom sustavu, ali i osigurali dodatna sredstva za potpore poduzetnicima. Ipak nismo odustali niti od jednog projekta financiranog iz EU sredstava, te smo sve te projekte proveli do kraja po planu. Osigurana su dostatna sredstva za dječje vrtiće i škole, te povećana sredstva za socijalni program. Konzervativno i oprezno smanjili smo prihode i rashode proračuna za oko 7 mil.kn, a sve kako ne bismo stvorili rashode koji bi nas doveli u deficit gradskog proračuna”, navode u Gradu Karlovcu.

Iz mjeseca u mjesec situacija se mijenjala, cijeli II kvartal obilježen je padom prihoda i slabijom naplatom gradskih prihoda. Ljetni mjeseci donijeli su poboljšanje situacije, pa su s optimizmom krenuli u jesen povećavši proračunske prihode za 13 mil. kn, a temeljeno na ostvarenju prihoda i očekivanjima do kraja godine.

Optimistični, ali oprezni

“U situaciji pogoršanja epidemiološke situacije, krenuli smo s pripremom proračuna za narednu godinu. U nadi da će epidemija u proljeće početi jenjavati, optimistično, ali i dalje oprezno planirali smo prihode od poreza i prireza, te komunalne naknade i drugih izvornih gradskih prihoda. Planirano je i zaduženje Grada za dva velika gradska projekta od kojih je jedan financiran kroz ITU mehanizam”, pohvalili su se u gradskoj upravi i ulaganjima.

“Proračun za narednu godinu povećan je za 11,5% i iznosi 396,7 milijuna kuna. Najizazovnije za naš proračun je osiguravanje dostatnih sredstava za financiranje EU projekata. U narednoj financijskoj perspektivi najvjerojatnije će se povećati udio samofinanciranja EU projekata sa 15% na 30% i gradovi više neće imati sredstava za sufinanciranje projekata.

Svaka porezna reforma odražava se na porezne prihode Grada koji osciliraju i do 10% u smjeru smanjenja, kompenzacijske mjere nekad su dostatne, a nekad i izostanu. Da bismo mogli financirati EU projekte primorani smo dizati kredite, a i to ima svoju granicu. Grad je zadužen ispod 5%, ali moramo voditi računa da bi veća zaduženost bila prevelik teret za otplatu kredita čime bi se ugrozile ostale javne usluge koje Grad mora pružati građanima”, kažu.

Porezne reforme

I u narednim godinama najavljuju se porezne reforme koje će ponovno smanjiti prihode gradskih proračuna kao npr. porez na promet nekretnina koji je sada solidan, a njegovim ukidanjem ukupni prihodi Grada će pasti za 2%.

Fokus u proračunu Grada Karlovca za 2021. godinu je na projektima „Karlovac II“ koji obuhvaća gradnju i rekonstrukciju oborinske odvodnje, prometnica, javne rasvjete i nogostupa na 8 lokacija u Gradu. Drugi važan projekt kojeg započinjemo je rekonstrukcija kina Edison za kojeg su sredstva osigurana kroz tzv. ITU mehanizam, a 15% sredstava osigurava Grad Karlovac. Ukupno je za projekte gradnje komunalne i društvene infrastrukture u proračunu izdvojeno preko 83 milijuna kuna. Za održavanje komunalne infrastrukture izdvojit će se preko 47 mil. kn. Velik dio gradskog proračuna namijenjen je djeci i mladima, pa se tako za školstvo osigurava preko 95 mil.kn, a za predškolski odgoj gotovo 30 mil. kn.

“Oprezno i realno planiranje prihoda Grada, uz racionalno upravljanje javnim financijama i prioritizaciju projekata i aktivnosti ostat će i nadalje prisutno u pripremi i realizaciji gradskog proračuna”, kažu u Gradu Karlovcu, piše gradonačelnik.hr.